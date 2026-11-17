Milli Eğitim Müdürü Özer başkanlığında ara tatil sonrası planlama toplantısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Eğitim Müdürlüğünce Gülşen Özer başkanlığında düzenlenen haftalık toplantıda ara tatil sonrası çalışmalar ve eğitim-öğretim hazırlıkları ele alındı. Kurum yöneticilerinin katıldığı süreç planlama toplantısında önümüzdeki döneme ilişkin faaliyetler de değerlendirildi.
öğretim süreçleri ve yapılacak çalışmalar ele alındı.
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından haftalık değerlendirme ve süreç planlama toplantısı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığında düzenlenen toplantıya kurum yöneticileri katıldı. Toplantıda, ara tatilin ardından yürütülecek çalışmalar, planlanan faaliyetler ve eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi.
Ayrıca önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetlere yönelik planlamalar ve izlenecek yol haritası ele alındı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?