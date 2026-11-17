öğretim süreçleri ve yapılacak çalışmalar ele alındı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından haftalık değerlendirme ve süreç planlama toplantısı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığında düzenlenen toplantıya kurum yöneticileri katıldı. Toplantıda, ara tatilin ardından yürütülecek çalışmalar, planlanan faaliyetler ve eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi.

Ayrıca önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetlere yönelik planlamalar ve izlenecek yol haritası ele alındı.