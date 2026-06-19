MSKÜ Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Edebiyat Fakültesi 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı mezuniyet töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, mezun öğrencileri tebrik ederek, onların üniversite eğitimleri boyunca kazandıkları bilgi ve deneyimlerle topluma önemli katkılar sunacaklarına inandığını ifade etti. MSKÜ'nün kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Mustafa Gökçe, mezuniyetin bir son değil yeni hayata bir başlangıç olduğunu söyledi.

Törende, bölümlerinde dereceye giren öğrencilere, öğretim üyeleri tarafından başarı belgeleri verimdi ve bölümler sırayla sahneye davet edilerek diplomaları verildi.

Tören, fuaye alanında geleneksel kep atma seremonisiyle son bulurken, mezun öğrenciler yeni hayatına başlayacak olmanın sevincini yaşadı. - MUĞLA