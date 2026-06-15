MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Mezuniyet Töreni

MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Mezuniyet Töreni
15.06.2026 10:25
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MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi, 2025-2026 yılı mezunlarını gururla uğurladı, dekan tavsiyelerde bulundu.

MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi, 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı kapsamında mezunlarını uğurladı. Törene Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertan Ercan, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, öğretim üyeleri ve aileler katıldı.

Öğrencileriyle gurur duyduklarını ifade eden Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertan Ercan, ilerleyen süreçte Su Ürünleri Mühendisliğinin ön plana çıkacağını, sektörün canlı bir sektör olduğunu söyledi.

Öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Dekan Prof. Ercan, "Sizleri Su Ürünleri sektörüne yön verecek mezunlar olarak uğurluyoruz. Mesleğinizi en iyi şekilde icra edeceğinizden şüphemiz yok. Sizlerle gurur duyuyoruz. Denizler kadar derin, bilim kadar aydınlık bir geleceğiniz olsun" dedi.

Fakülte birincisi Emine Şirin, mezun konuşması yaptı ve akabinde mezuniyet kütüğüne isimliğini yerleştirdi. Daha sonra dereceye giren öğrenciler ve mezun öğrenciler sahneye davet edilerek öğretim üyeleri tarafından diplomaları takdim edildi.

Pasta merasimiyle devam eden törende, öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezun olmanın sevincini yaşadı. Tören, çeşitli ikramlarla sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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