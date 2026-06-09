MSKÜ Turizm Fakültesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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MSKÜ Turizm Fakültesi Mezuniyet Töreni

MSKÜ Turizm Fakültesi Mezuniyet Töreni
09.06.2026 13:44
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MSKÜ Turizm Fakültesi 2025-2026 mezunları, düzenlenen törenle geleceğe uğurlandı.

MSKÜ Turizm Fakültesi öğrencileri, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni kapsamında geleceğe uğurlandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni 8 Haziran Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Törene Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Ayazlar, akademisyenler, sektör temsilcileri ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak konser gerçekleştirildi. Daha sonra Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turizm Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Yücel Okutur, Bodrum Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Sabahattin Duman ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Ayazlar açılış konuşmasını yaptı.

Dekan Prof. Ayazlar, Türkiye'nin göz bebeği Muğla gibi turizm şehrinde, ülke turizmine katkı sağlayacak ve turizm gücünü arttıracak olan mezunları uğurlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Konuşmaların ardından fakülte birincisi Turizm Rehberliği bölümü öğrencisi Egemen Kaya, mezun arkadaşlarına seslendikten sonra isim plakasını şeref kütüğüne yerleştirdi.

Daha sonra bölümlerinde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri akademisyenler tarafından takdim edildi. Son olarak mezun olan öğrenciler sırayla sahneye davet edilerek diplomaları verildi.

Geleceğin turizmcileri, keplerini havaya fırlatarak mezun olmanın heyecanını yaşadı. Tören, çeşitli ikramlar ve kokteyl ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Kültür, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim MSKÜ Turizm Fakültesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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