Müftü Çapçı, Kursiyerleri Ziyaret Etti

Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Hacı Osman Efendi Camii 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek eğitim gören minik öğrencilerle bir araya geldi.

Erzurum'da din eğitimi ve sosyal faaliyetler tüm hızıyla sürerken, Müftü Çapçı, geleceğin teminatı olan çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Hacı Osman Efendi Camii bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 Yaş Kur'an Kursu'na bir ziyaret gerçekleştiren Çapçı, kursun genel durumu ve eğitim faaliyetleri hakkında incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında sınıfları tek tek gezen Müftü Çapçı, çocuklarla yakından ilgilendi. Miniklerin oyunlarına ve ders heyecanına ortak olan Çapçı, onlarla bir süre sohbet ederek keyifli bir hasbihal gerçekleştirdi. Çocukların sevgi gösterileriyle karşılanan Çapçı, çocuklara yönelik bu yaş grubundaki eğitimin, karakter inşasındaki önemine vurgu yaptı. Eğitim ortamını yerinde inceleyen Yaşar Çapçı, kurs yöneticileri ve öğreticilerle de bir araya geldi.

Yürütülen müfredat, çocukların gelişim süreçleri ve kursun fiziki şartları hakkında detaylı bilgi alan Çapçı, şunları kaydetti: "Evlatlarımızın küçük yaşlarda milli ve manevi değerlerimizle tanışması, onların gelecekte vatanına ve milletine hayırlı birer fert olmaları adına atılan en kıymetli adımdır."

Ziyaretin sonunda kurs yönetimine ve öğreticilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Erzurum Müftü Yaşar Çapçı, hem öğrencilere hem de görevlilere muvaffakiyetler dileyerek kurstan ayrıldı. - ERZURUM