Müftü Güvenir Yaz Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Müftü Güvenir Yaz Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti

Müftü Güvenir Yaz Kur\'an Kurslarını Ziyaret Etti
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Sarıgöl İlçe Müftüsü Metin Güvenir, Yaz Kur'an Kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Sarıgöl İlçe Müftüsü Metin Güvenir, ilçede devam eden Yaz Kur'an Kurslarını ziyaret ederek öğrenciler ve öğreticilerle bir araya geldi. Ziyaretlerde eğitim faaliyetleri yerinde incelenirken, öğrencilere başarı dilekleri iletildi.

Sarıgöl İlçe Müftüsü Metin Güvenir, 6 Temmuz'da başlayan Yaz Kur'an Kurslarına yönelik ziyaret ve denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Kızılçukur Mahallesi Camii, Kızılçukur Mahallesi Yeni Camii ile Karacaali Mahallesi Camii'ni ziyaret eden Müftü Güvenir, kurslarda yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Ziyaretler sırasında öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Güvenir, kurs öğreticilerinden eğitim süreci hakkında bilgi aldı. Yaz Kur'an Kurslarının çocukların dini ve manevi gelişiminde önemli bir görev üstlendiğini belirten Güvenir, fedakarca görev yapan din görevlilerine emeklerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

İlçe Müftüsü Metin Güvenir, ziyaretlerin sonunda öğrencilere başarı temennilerinde bulunurken, kurslarda görev yapan din görevlilerine de kolaylıklar dileyerek çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Müftü Güvenir Yaz Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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