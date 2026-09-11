Muğla'da öğrenci yurdu kapasitesi 15 bine ulaştı, Vali Akbıyık yurdu inceledi - Son Dakika
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Muğla'da öğrenci yurdu kapasitesi 15 bine ulaştı, Vali Akbıyık yurdu inceledi

Muğla\'da öğrenci yurdu kapasitesi 15 bine ulaştı, Vali Akbıyık yurdu inceledi
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yeni akademik yıl öncesinde tam kapasiteyle hizmete açılan Muğla Öğrenci Yurdu'nda incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık, il genelindeki öğrenci yurdu kapasitesinin 15 bine ulaştığını ve başvuran öğrencilerin barınma ihtiyacının büyük ölçüde karşılandığını belirtti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yeni akademik yıl öncesinde tam kapasiteyle hizmete açılan Muğla Öğrenci Yurdu'nda incelemelerde bulundu.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Vekili ve Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan ile birlikte yeni akademik yıl öncesinde hizmete açılan Muğla Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Yurtta öğrencilerin kullanımına sunulan sosyal ve modern yaşam alanlarını inceleyen Vali Akbıyık, il genelinde yürütülen barınma ve gençlik yatırımları hakkında Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş'tan bilgi aldı.

Muğla genelindeki öğrenci yurdu kapasitesinin 15 bine ulaştığını belirten Vali Akbıyık, başvuru yapan öğrencilerin barınma ihtiyacının büyük ölçüde karşılandığını ifade etti. Akbıyık, yeni yurtla birlikte öğrencilerin barınma imkanlarının yanı sıra sosyal yaşam alanlarının da güçlendirildiğini söyledi.

Yurt çevresindeki ulaşım ve internet altyapısına yönelik çalışmaların da kalıcı çözüme kavuşturulduğu bildirildi.

"Gençlik ve spor kenti kimliğimiz güçleniyor"

2026 yılının Muğla'da "Gençlik Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Vali Akbıyık, kentte gençlere yönelik yatırımların devam ettiğini belirtti.

Tamamlanan Muğla Stadyumu, yüzme havuzları ve spor sahalarının yanı sıra Bodrum'da yapımı devam eden yeni öğrenci yurdu projesinin de kentin gençlik ve spor kenti kimliğine katkı sağladığını ifade eden Akbıyık, Muğla'yı tercih eden öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilere başarılı ve huzurlu bir eğitim yılı diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Muğla'da öğrenci yurdu kapasitesi 15 bine ulaştı, Vali Akbıyık yurdu inceledi - Son Dakika

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