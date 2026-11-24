Muş Malazgirt'te 24 Kasım Öğretmenler Günü Malazgirt Kültür Merkezi'nde kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'un Malazgirt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, Malazgirt Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla kutlandı. Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, protokol, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte öğrenciler şiir ve gösteri sundu, dereceye girenlere ödül verildi.
Muş'un Malazgirt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.
Malazgirt Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, ilçe protokolü, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler şiir okudu ve gösterilerini sahneledi. Müzik öğretmenlerinin sunduğu müzik ziyafeti, katılımcılardan alkış aldı.
Kaymakam Kahraman'ın öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığı program, değişik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Kaynak: İHA
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