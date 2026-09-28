Nazilli\'de motosiklet kulübü üyelerine NAFAD eğitmeninden ilk yardım eğitimi verildi

Nazilli'de faaliyet gösteren motosiklet kulübü üyelerine, Nazilli Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü NAFAD Ekip Eğitmeni Uzay Tok tarafından ilk yardım farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimde; temel ilk yardım uygulamaları, acil durumlarda doğru müdahale, yaralanmalarda ilk yardım ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru aranması gibi konularda katılımcılara bilgi verildi.

Motosiklet grubu üyeleri için güvenli sürüş pratiklerini desteklemek amacıyla temel ilk yardım eğitimi düzenlendi. Nazilli Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü NAFAD Ekip Eğitmeni Uzay Tok tarafından verilen eğitimde, yalnızca motosiklet kazalarında değil, günlük hayatta da karşılaşılabilecek acil durumlara (boğulma, kırık, yanık, bilinç kaybı vb.) müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimde; olay anında ölümlerin yüzde 60'ının ambulans gelmeden önce gerçekleştiği ve bu nedenle doğru ilk yardımın hayat kurtarıcı olduğu vurgulandı. İlk yardımcının öncelikli görevinin ortam güvenliğini sağlamak (trafiği yavaşlatmak, uyarıcı dubalar yerleştirmek) olduğu belirtildi. Bilincin kontrol edilmesi (omuzlara dokunarak seslenmek), solunumun ve şah damarından nabzın kontrol edilmesi uygulamalı olarak anlatıldı. Hatalı uygulanan Heimlich manevrasının risklerine dikkat çekilerek, tam tıkanma durumlarında sırta 5 kez süpürür tarzda vurulması ve ardından karından baskı uygulanması (Heimlich) gerektiği gösterildi.

"Birgün ihtiyacımız olur diye eğitim alıyoruz"

İron Tigers Club Nazilli Kurucusu, Güvenli ve İleri Sürüş Eğitmeni Yunus Ayhan, trafikte veya günlük yaşamda karşılaştıkları kazalara bilinçli müdahale edebilmek amacıyla bu eğitimi organize ettiklerini belirterek eğitmen Uzay Tok'a teşekkür etti. Ayhan, konuşmasında, "Ben aynı zamanda motosiklet, güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitmeniyim. 2023 yılında eğitmen oldum, 2024 yılında ise İron Tigers Club Nazilli Kulübünü kurduk. Yaklaşık 60 kişilik bir üye grubumuz var. Bu üyelerimizden de 30 kişimiz çok aktif olarak sürüş yapmakta. Haftada bir gün bir araya gelerek Güvenli ve ileri sürüş eğitimi adı altında ve grup sürüşlerimizde belki ihtiyacımız olur veya günlük hayatımızda da kullanırız diye bugün ilk yardım eğitimi aldık. İlk yardım eğitimindeki amacımız; insanların bilinçlenmesi hem de motosiklet üzerinde bilinçli ve güvenli olarak sürmelerini hedeflemekti. Bugün ilk yardım eğitimi aldık. Aldığımız bu eğitimle inşallah vatandaşlarımıza da katkı sağlamış oluruz" dedi.

"Temel düzeyde bir ilk yardım eğitimi anlattık"

İlkyardım Eğitmeni Uzay Tok ise yaptığı bilgilendirmede, "Bugün Nazilli Aydın Tigers grubunun davetlisi olarak Nazilli'de bir ilk yardım semineri düzenledik. Nazilli'de motor sporlarına gönül veren bu ekibin birçok eğitim aldığını biliyoruz. Bizden de ilk yardım konusunda bir destek talep ettiler. Biz de bugün ekip üyelerine temel düzeyde bir ilk yardım eğitimi anlattık, seminer düzenledik. Özellikle motosiklet kazalarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı nasıl müdahaleler yapmaları gerektiğini, ayrıca yolda sürekli gezdikleri için bazen kazalarla da karşılaşabiliyorlar; böyle bir kazalarla karşılaştıklarında ilk müdahaleyi nasıl yapmaları gerekiyor, 112'yi nasıl aramaları gerekiyor, ortam güvenliklerini nasıl almaları gerekiyor gibi konulara değindik. Kendilerine güvenli seyahatler diliyorum" dedi.

Eğitimler sürecek

Nazilli Belediyesi NAFAD Ekip Eğitmeni Uzay Tok, 2023 yılından bu yana ilçede 8 bin 914 öğrenciye afet farkındalık ve ilk yardım eğitimleri gerçekleştirdiklerini belirterek, bu eğitimlerin yeni eğitim döneminde de okulların yanı sıra talep eden tüm kurum, kuruluş ve gruplara yönelik sürdürüleceğini de ifade etti.