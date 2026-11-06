Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi eğitimcilere diksiyon eğitimi düzenledi - Son Dakika
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi eğitimcilere diksiyon eğitimi düzenledi

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi eğitimcilere diksiyon eğitimi düzenledi
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda 'Güzel Konuşma ve Diksiyon' eğitimi düzenlendi. Öğretim Görevlisi Mustafa Demircan'ın anlattığı nefes, ses, vurgu ve beden dili tekniklerini katılımcılar uygulamalı çalışmalarla denedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda, Eğitimcilerin Eğitimi Programı kapsamında 'Güzel Konuşma ve Diksiyon' eğitimi düzenlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mustafa Demircan'ın verdiği eğitimde doğru nefes alma teknikleri, sesin etkili kullanımı, kelimelerin doğru vurgulanması ve beden dilinin iletişimdeki rolü ele alındı. Katılımcılar, eğitimde anlatılan teknikleri uygulamalı çalışmalarla denedi. Katılımcıların sınıf içinde ve sosyal yaşamda kendilerini daha açık ve etkili biçimde ifade edebilmeleri amacıyla yapılan eğitime ilişkin bilgi veren Demircan konuşmanın yalnızca bir aktarım aracı değil, aynı zamanda güven ve etkileşim unsuru olduğunu vurgulayarak, eğitimcilerin bu becerileri öğrencilerine de örnek teşkil edecek şekilde kullanmalarının önemine değindi.

Kaynak: İHA
EğitimYaşamSon Dakika

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