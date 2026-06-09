Öğretmenlerden Kitap Okuma Deneyi

Erzincan'da bulunan Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinin teneffüslerde koridorda kitap okuyarak başlattığı sosyal deney, öğrencilerin de kitaplara yönelmesini sağladı.

Okulda görev yapan öğretmenler, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla teneffüs saatlerinde koridorda sessizce kitap okumaya başladı. Herhangi bir yönlendirme yapılmadan gerçekleştirilen uygulama, öğrencilerin dikkatini çekti.

Öğretmenlerini bir süre izleyen öğrenciler, daha sonra sınıflarına giderek kitaplarını aldı ve koridorda oluşturulan okuma ortamına katıldı. Böylece okul koridorları kısa sürede toplu kitap okuma alanına dönüştü.

Okul Müdürü Ahmet Burak Buyruk, kitap okumanın bireyin kendisine yapabileceği en büyük yatırımlardan biri olduğunu belirterek, uygulamanın öğretmenlerin önerisiyle hayata geçirildiğini kaydetti. - ERZİNCAN