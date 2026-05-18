Oltu\'daki Öğrencilerden Kaymakam\'a Ziyaret

Erzurum'un Oltu ilçesinde, Mehmet Akif İlkokulu öğrencileri, Kaymakam Mustafa Çelik'i makamında ziyaret etti.

Bursa, Çanakkale ve Kocaeli illerine düzenlenen gezi programına katılan 10 öğrenci ile 3 öğretmen, dönüşlerinin ardından gerçekleştirilen ziyarette gezi sürecinde edindikleri bilgi ve deneyimleri paylaştı. Tarihi ve kültürel açıdan önemli kentlerde yapılan ziyaretler hakkında öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Çelik, öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaymakam Mustafa Çelik, öğrencilere kitap hediye ederken, gezi programının hazırlanmasında emeği geçen Okul Müdürü Salih Yeşilyurt ve öğretmenlere teşekkür etti.

Öğrenciler ve öğretmenler daha sonra Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin ile bir araya geldi. Şahin, öğrencilerle gezdikleri şehirlerdeki tarihi ve kültürel mekanlar üzerine sohbet ederek başarı dileklerinde bulundu. - ERZURUM