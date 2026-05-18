Oltu'daki Öğrencilerden Kaymakam'a Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oltu'daki Öğrencilerden Kaymakam'a Ziyaret

Oltu\'daki Öğrencilerden Kaymakam\'a Ziyaret
18.05.2026 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oltu'da öğrenciler, Kaymakam Çelik'e gezi deneyimlerini paylaştı, kitap hediye aldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde, Mehmet Akif İlkokulu öğrencileri, Kaymakam Mustafa Çelik'i makamında ziyaret etti.

Bursa, Çanakkale ve Kocaeli illerine düzenlenen gezi programına katılan 10 öğrenci ile 3 öğretmen, dönüşlerinin ardından gerçekleştirilen ziyarette gezi sürecinde edindikleri bilgi ve deneyimleri paylaştı. Tarihi ve kültürel açıdan önemli kentlerde yapılan ziyaretler hakkında öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Çelik, öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaymakam Mustafa Çelik, öğrencilere kitap hediye ederken, gezi programının hazırlanmasında emeği geçen Okul Müdürü Salih Yeşilyurt ve öğretmenlere teşekkür etti.

Öğrenciler ve öğretmenler daha sonra Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin ile bir araya geldi. Şahin, öğrencilerle gezdikleri şehirlerdeki tarihi ve kültürel mekanlar üzerine sohbet ederek başarı dileklerinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Oltu'daki Öğrencilerden Kaymakam'a Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında “yoksulluk“ şartı Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında "yoksulluk" şartı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş

15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 16:38:16. #7.13#
SON DAKİKA: Oltu'daki Öğrencilerden Kaymakam'a Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.