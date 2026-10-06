OMÜ Çarşamba Kampüsü'nde yeni öğrencilere MKG Uyum Fest'26 düzenlendi - Son Dakika
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OMÜ Çarşamba Kampüsü'nde yeni öğrencilere MKG Uyum Fest'26 düzenlendi

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OMÜ Çarşamba Kampüsü\'nde yeni öğrencilere MKG Uyum Fest\'26 düzenlendi
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OMÜ Çarşamba Kampüsü'nde yeni öğrencilere yönelik MKG Uyum Fest'26 düzenlendi. Öğrenciler akademik süreçler ve ders kayıtları hakkında bilgilendirildi; stantları gezdi, sergi ve konserle kampüs yaşamına uyum sağladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) yeni akademik yılın heyecanı "MKG Uyum Fest'26" ile kampüse taşındı. Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte yeni öğrenciler hem üniversite yaşamına dair bilgilendirildi hem de çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü, Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü, Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Çarşamba Belediyesi stant açarak öğrencilere yürüttükleri çalışmalar ve sundukları hizmetler hakkında bilgi verdi. İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Dekan Prof. Dr. Onur Bekiroğlu yaptı.

Prof. Dr. Bekiroğlu, öğrencilere Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü'nde yer alan akademik birimler, fakülte bölümleri ve uygulama merkezleri hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin kampüs yaşamları boyunca yararlanabilecekleri sosyal, akademik ve diğer imkanları da anlatan Prof. Dr. Bekiroğlu, kampüste sunulan olanaklardan öğrencilerin en iyi şekilde faydalanmaları gerektiğini belirtti.

Programda daha sonra İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sinan Kaya tarafından oryantasyon sunumu gerçekleştirildi. Doç. Dr. Kaya, eğitim-öğretim süreçleri, akademik işleyiş ve öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin bilgilendirmede bulundu. Ayrıca ders seçim sistemi, ders kayıt süreçleri ve öğrencilerin akademik süreçlerde takip etmeleri gereken işlemler hakkında bilgi verdi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri de öğrencilere güvenli ve huzurlu bir üniversite yaşamının sürdürülmesine yönelik çeşitli konularda bilgi aktardı.

Konferansın ardından "Eğitime Adanmış Bir Ömür: Mustafa Kemal Güneşdoğdu" sergisi gezildi. Öğrencilerin de katıldığı sergi ziyaretinde, kampüsün kurucusu Mustafa Kemal Güneşdoğdu'nun eğitim alanındaki çalışmaları ve kampüsün kuruluş sürecine katkıları anlatıldı. Sergide, Güneşdoğdu'nun eğitim alanında bıraktığı mirasa ilişkin bilgi ve görsellere yer verildi. Sergiyle, kampüsün kuruluş sürecinin ve Mustafa Kemal Güneşdoğdu'nun eğitime yönelik çalışmalarının üniversiteye yeni başlayan öğrencilere tanıtılması amaçlandı.

"MKG Uyum Fest'26", birim ve bölüm oryantasyonlarının ardından düzenlenen karaoke yarışması ve konser etkinliğiyle sona erdi.

Programa Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA
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