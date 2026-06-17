OMÜ'de 460 Mühendis Mezun Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

OMÜ'de 460 Mühendis Mezun Oldu

OMÜ\'de 460 Mühendis Mezun Oldu
17.06.2026 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun OMÜ, 2025-2026 yılı mezuniyet töreninde 460 mühendislik öğrencisini meslek hayatına uğurladı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreniyle 460 mühendislik öğrencisini coşkulu bir şekilde meslek hayatına uğurladı.

Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topçu, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, akademisyenler, meslek odası temsilcileri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Rektör Yardımcısı Kurnaz: "Bir üniversitenin büyüklüğü mezunlarının kalitesiyle ölçülür"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, mezuniyetin yalnızca bir bitiş değil, yeni bir başlangıç olduğunu belirterek, "Sizler artık yuvadan uçma aşamasına geldiniz. Aldığınız eğitimle hem mesleki hem de insani açıdan donanımlı bireyler oldunuz. Bir üniversitenin büyüklüğü, mezunlarının büyüklüğüyle ölçülür. Sizlerin OMÜ'yü daha ileri taşıyacağına inanıyorum" dedi.

Dekan Topçu: "Mühendislik insan hayatına değer katma sorumluluğudur"

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topçu ise mühendisliğin yalnızca teknik bir alan değil, aynı zamanda etik ve toplumsal sorumluluk taşıyan bir meslek olduğuna dikkat çekti. Topçu konuşmasında, "Mezuniyet bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Bugün aldığınız diploma yalnızca akademik başarınızı değil; emeğinizi, sabrınızı ve kararlılığınızı temsil etmektedir. Sizler yalnızca iyi mühendisler değil, aynı zamanda vicdan sahibi ve topluma karşı sorumlu bireyler olmak zorundasınız. Gerçek mühendislik, insanlığa değer katan çözümler üretmektir" diye konuştu.

Dönem Birincisi Saltoğlu: "Bu başarı kolektif bir emeğin sonucudur"

Mezun öğrenciler adına konuşan fakülte birincisi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Nurcan Saltoğlu, üniversite hayatının kendileri için yoğun bir öğrenme ve gelişim süreci olduğunu ifade etti. Saltoğlu, "Karşımıza çıkan tüm zorlukları hocalarımızın rehberliği ve arkadaşlarımızın desteğiyle aştık. Bugün burada elde ettiğimiz başarı sadece bireysel değil, ortak bir emeğin ürünüdür. Artık mühendis olarak hayatı inşa etme sorumluluğunu taşıyoruz. En büyük teşekkürüm aileme ve hocalarıma" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Tören, mezun öğrencilerin keplerini coşkuyla havaya fırlatmasıyla sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Samsun, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim OMÜ'de 460 Mühendis Mezun Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film sahnesi gerçek oldu: Şanlıurfa’da akraba aileler birbirlerine tüple saldırdı Film sahnesi gerçek oldu: Şanlıurfa'da akraba aileler birbirlerine tüple saldırdı
Silivri’de villa bilmecesi: Balcıoğlu “10 milyona aldım“, eski sahibi “30 milyona sattım“ dedi Silivri'de villa bilmecesi: Balcıoğlu "10 milyona aldım", eski sahibi "30 milyona sattım" dedi
Hyundai’den Türkiye’ye 715 milyon Euro değerinde yatırım Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım
İsrail’in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir vize alamayınca ABD’ye gidemedi İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir vize alamayınca ABD'ye gidemedi
Dünya Kupası’nda yeni kriz İdmana zehirli yılan girdi, ortalık karıştı Dünya Kupası'nda yeni kriz! İdmana zehirli yılan girdi, ortalık karıştı
Anlaşma tamam Amedspor, Beşiktaş’ın yıldızını transfer ediyor Anlaşma tamam! Amedspor, Beşiktaş'ın yıldızını transfer ediyor

18:10
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen “AP Türkiye raporu“ kabul edildi, Dışişleri’nden jet hızında tepki geldi
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi
17:49
Maka odasında kol kola poz Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu’nu ağırladı
Maka odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı
17:22
CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
CHP'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
17:14
Galatasaray’a Can Uzun transferinde dev rakip
Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip
16:39
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
16:36
ABD-İran anlaşması İsviçre’de imzalanıyor
ABD-İran anlaşması İsviçre'de imzalanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 18:53:05. #7.13#
SON DAKİKA: OMÜ'de 460 Mühendis Mezun Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.