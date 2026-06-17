OMÜ\'de 460 Mühendis Mezun Oldu

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreniyle 460 mühendislik öğrencisini coşkulu bir şekilde meslek hayatına uğurladı.

Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topçu, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, akademisyenler, meslek odası temsilcileri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Rektör Yardımcısı Kurnaz: "Bir üniversitenin büyüklüğü mezunlarının kalitesiyle ölçülür"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, mezuniyetin yalnızca bir bitiş değil, yeni bir başlangıç olduğunu belirterek, "Sizler artık yuvadan uçma aşamasına geldiniz. Aldığınız eğitimle hem mesleki hem de insani açıdan donanımlı bireyler oldunuz. Bir üniversitenin büyüklüğü, mezunlarının büyüklüğüyle ölçülür. Sizlerin OMÜ'yü daha ileri taşıyacağına inanıyorum" dedi.

Dekan Topçu: "Mühendislik insan hayatına değer katma sorumluluğudur"

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topçu ise mühendisliğin yalnızca teknik bir alan değil, aynı zamanda etik ve toplumsal sorumluluk taşıyan bir meslek olduğuna dikkat çekti. Topçu konuşmasında, "Mezuniyet bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Bugün aldığınız diploma yalnızca akademik başarınızı değil; emeğinizi, sabrınızı ve kararlılığınızı temsil etmektedir. Sizler yalnızca iyi mühendisler değil, aynı zamanda vicdan sahibi ve topluma karşı sorumlu bireyler olmak zorundasınız. Gerçek mühendislik, insanlığa değer katan çözümler üretmektir" diye konuştu.

Dönem Birincisi Saltoğlu: "Bu başarı kolektif bir emeğin sonucudur"

Mezun öğrenciler adına konuşan fakülte birincisi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Nurcan Saltoğlu, üniversite hayatının kendileri için yoğun bir öğrenme ve gelişim süreci olduğunu ifade etti. Saltoğlu, "Karşımıza çıkan tüm zorlukları hocalarımızın rehberliği ve arkadaşlarımızın desteğiyle aştık. Bugün burada elde ettiğimiz başarı sadece bireysel değil, ortak bir emeğin ürünüdür. Artık mühendis olarak hayatı inşa etme sorumluluğunu taşıyoruz. En büyük teşekkürüm aileme ve hocalarıma" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Tören, mezun öğrencilerin keplerini coşkuyla havaya fırlatmasıyla sona erdi. - SAMSUN