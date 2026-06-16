OMÜ Mimarlık Fakültesi\'nde Mezuniyet Coşkusu

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi, 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreniyle 94 öğrencisini geleceğe uğurladı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çetin, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Seylan, Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, bölüm başkanları, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Rektör Yardımcısı Sumer: "OMÜ ailesi olarak sizlerle gurur duyuyoruz"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, mezun öğrencileri tebrik ederek, "Bugün yalnızca bir mezuniyet töreni gerçekleştirmiyor, aynı zamanda ülkemizin geleceğini şekillendirecek genç mimarları ve tasarımcıları yeni yaşamlarına uğurluyoruz. Üniversite yıllarında kazandığınız bilgi, birikim ve deneyimler sizlerin en önemli rehberi olacaktır. Mimarlık, yalnızca yapılar inşa etmek değil; insan yaşamına değer katan, estetik ve işlevselliği buluşturan yaşam alanları tasarlamaktır. OMÜ ailesi olarak sizlerle gurur duyuyor, meslek hayatınız boyunca bilimin ışığında, etik değerlerden ödün vermeden ülkemize ve insanlığa katkı sunacağınıza yürekten inanıyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Dekan Çetin: "Mezuniyet yeni başlangıçların ilk adımıdır"

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çetin ise mezuniyetin öğrencilerin emek ve kararlılığının bir sonucu olduğunu belirterek, "Bugün öğrencilerimizin uzun ve özveri dolu bir eğitim sürecini başarıyla tamamlamasının gururunu yaşıyoruz. Mezunlarımız, mesleki bilgi ve becerilerinin yanı sıra topluma karşı sorumluluk bilinciyle yetişmiş bireyler olarak yeni yaşamlarına adım atıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.' sözü, meslek yaşamınız boyunca sizlere yol göstermeye devam edecektir. Bilimin ışığında düşünen, sorgulayan, üreten ve topluma değer katan bireyler olacağınıza inanıyorum. Bugün alacağınız diploma yalnızca akademik başarınızın değil, azminizin, emeğinizin ve kararlılığınızın da bir göstergesidir. Mezuniyet bir son değil, yeni başlangıçların ilk adımıdır. Hepinizi yürekten kutluyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.

Dönem Birincisi Kırca: "Birlikte öğrendik, birlikte büyüdük"

Mezun öğrenciler adına konuşan dönem birincisi Cansu Kırca ise üniversite yıllarının kendileri için yalnızca akademik değil, aynı zamanda kişisel gelişim açısından da önemli bir yolculuk olduğunu belirterek, "Üniversiteye büyük hayaller ve heyecanla başladık. Bu süreçte zaman zaman zorlandık, yorulduk ancak birbirimize destek olarak tüm engelleri birlikte aştık. Bugün elde ettiğimiz başarıda hocalarımızın rehberliği, arkadaşlarımızın dayanışması ve ailelerimizin sonsuz desteği büyük rol oynadı. Cumhuriyet'in bizlere sunduğu eğitim imkanları sayesinde meslek sahibi bireyler olarak mezun olmanın gururunu yaşıyoruz. Bundan sonraki yaşamımızda burada edindiğimiz bilgi ve değerlerle kendi geleceğimizi inşa edeceğimize inanıyorum. Yolumuz açık, geleceğimiz aydınlık olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından mezun öğrencilere başarı belgeleri akademisyenler tarafından takdim edildi.

Mezuniyet töreni, öğrencilerin keplerini coşkuyla havaya fırlatmalarıyla sona erdi. - SAMSUN