Ordu Büyükşehir Belediyesi (OBB) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında spor, kültürel, sanatsal ve bilimsel faaliyetlerin yanı sıra eğitim projelerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Ordu Valiliği makamında düzenlenen törende protokole, Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu imza attı.

Protokol kapsamında spor, kültürel, sanatsal, bilim ve teknoloji alanlarında çalışmalar, yarışmalar ve organizasyonlar düzenlenmesi, eğitim tesisleri ve ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Ayrıca iklim değişikliği, sıfır atık ve çevre bilinci konularında da iş birliği yapılacak.

Beş yıldır düzenlenen 'Münakaşa Değil Münazara' adlı liseler arası yarışmanın devam etmesi, OBB Davet Merkezi'nin panel, sempozyum ve bilgi yarışmalarında kullanılması, okullara deneme sınavı temin edilmesi, okul bahçelerinin düzenlenmesi ve başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi de protokol kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar arasında yer alıyor.

Vali Muammer Erol, protokolün hayırlı olmasını dileyerek eğitime verdiği desteklerden dolayı Başkan Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti. Başkan Güler ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime katkı ve desteklerinin süreceğini belirterek, protokolün güzel çalışmalara vesile olmasını temenni etti.