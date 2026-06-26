Orhan Üce Emekliye Uğurlandı

Ankara'nın Akyurt ilçesindeki Biruni İlkokulu'nda uzun yıllar görev yapan sınıf öğretmeni Orhan Üce, öğrencileri ve meslektaşlarının hazırladığı sürpriz veda programında emekliliğe uğurlandı.

Akyurt Biruni İlkokulu'nda uzun yıllardır görev yapan sınıf öğretmeni Orhan Üce, meslek hayatını tamamlayarak emekliye ayrıldı. Okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan sürpriz veda programı duygu dolu anlara sahne oldu.

Orhan Öğretmen, ders yapmak üzere sınıfa girdiğinde öğrencileri ve meslektaşları tarafından alkışlarla karşılandı. Sınıfta kendisine çiçek takdim edildi. Daha sonra sınıftan çıkan Orhan Üce, okulun merdivenlerinde iki sıra halinde dizilen öğretmenlerin ve öğrencilerin alkışları eşliğinde yürüdü. Alkışlarla okul bahçesine çıkan emektar öğretmeni burada da tüm öğrenciler karşıladı.

Yıllar boyunca sayısız öğrencinin hayatına dokunan, bilgi ve tecrübeleriyle örnek bir eğitimci olan Orhan Üce'ye okul ailesi tarafından çiçek takdim edilerek sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir emeklilik hayatı dilendi.

"Öğretmen sadece bilgi aktarmaz, bir yaşamın kapılarını aralar"

Okulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Değerli meslektaşımız Orhan Üce öğretmenimiz, uzun yıllar boyunca sabırla, sevgiyle ve özveriyle dokunduğu öğrencilerinden ve kurumumuzdan bugün emekli oluyor. Bir öğretmen sadece bilgi aktarmaz, aynı zamanda bir yaşamın kapılarını aralar. Okulumuza kattığınız tüm güzellikler ve paylaştığınız tecrübeler için sonsuz teşekkürler. Yolunuz açık, emekliliğiniz huzurlu olsun hocam" ifadeleri yer aldı. - ANKARA