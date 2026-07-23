Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan HKÜ Rektörlüğüne Atandı - Son Dakika
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Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan HKÜ Rektörlüğüne Atandı

Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan HKÜ Rektörlüğüne Atandı
23.07.2026 12:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne daha önce vekaleten görev yapan Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan asaleten atandı. Küçükerdoğan, üniversitenin bilimsel üretim kapasitesini artırma, araştırma odaklı çalışmaları güçlendirme ve uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörlüğüne Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan atandı.

1 Temmuz 2025 tarihinden bu yana Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekilliği görevini yürüten Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne asaleten atandı.

Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle gerçekleşen atama dolayısıyla şükranlarını sunarken, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a da teşekkür etti.

Küçükerdoğan, kendisine duydukları güven ve destekleri dolayısıyla Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Cemal Kalyoncu ile HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu'ya teşekkürlerini iletti.

Küçükerdoğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin bilimsel üretim kapasitesini artırmaya, araştırma odaklı çalışmalarını güçlendirmeye ve uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğini belirtti.

Öğrenci odaklı eğitim anlayışını sürdüreceklerini vurgulayan Küçükerdoğan, "Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle üstlendiğim bu onurlu görevi, üniversitemizi her alanda daha ileriye taşıma kararlılığıyla sürdüreceğim. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan, nitelikli araştırmaları teşvik eden ve öğrencilerimizi geleceğin dünyasına en donanımlı şekilde hazırlayan eğitim anlayışımızdan taviz vermeyeceğiz. Güçlü akademik kadromuz, yenilikçi vizyonumuz ve üreten gençliğimizle Gaziantep'e, bölgemize ve ülkemizin bilim diplomasisine değer katmak; üniversitemizi ulusal ve uluslararası alanda daha üst seviyelere taşımak temel hedefimizdir. Bizlere duyulan güvene layık olmak adına tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Görev yaptığı süre boyunca üniversitenin araştırma altyapısının geliştirilmesi, kalite ve akreditasyon süreçlerinin güçlendirilmesi ile öğrenci odaklı projelerin hayata geçirilmesine öncülük eden Küçükerdoğan'ın, yeni dönemde de üniversitenin akademik, bilimsel ve teknolojik gelişimine yönelik çalışmalarını sürdürmesi hedefleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan HKÜ Rektörlüğüne Atandı - Son Dakika

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