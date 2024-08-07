Prof. Dr. Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak - Son Dakika
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Prof. Dr. Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak

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Prof. Dr. Oytun Erbaş, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Z kuşağının otizmli olduğu ile ilgili çarpıcı açıklamalar Erbaş, Z kuşağının tekrarlayan davranışlar sergilediğini, sosyal medyada sürekli aktif olduklarını ve genellikle aynı tip gıdalar tükettiklerini belirtti. Ayrıca bu durumun otizmde görülen davranış bozukluklarına benzediğini ve önümüzdeki 10 yıl içinde otizm oranının yüzde 50 artacağını öne sürdü.

07.08.2024 07:49  Güncelleme: 08:32
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Prof. Dr. Oytun Erbaş Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Erbaş, z kuşağının otizmde görülen davranış bozukluklarına benzer davranışlar sergilediklerini belirtti.

"Z KUŞAĞI OTİSTİK BİR KUŞAK"

Z kuşağının otizmli olduğu ile ilgili açıklamalar yapan Prof. Dr. Oytun Erbaş, "Z kuşağı otistik bir kuşak. Z kuşağının tanısı otizm bence. Tekrarlayan davranışları var, sabahlara kadar bilgisayarda oynayabilirler. WhatsApp'ta konuşabilirler, instagram'da sürekli takılabilirler. Tekrar edici davranışlar yapıyorlar. Aynı tip gıdalar tüketiyorlar. Hamburger yiyorlar, pizza yiyorlar. Aynı görünüşlü, aynı şeyleri yapan, kısıtlı merak sahası olan, artık geniş merakları yok, bir merakı var. Sadece instagram'dan bazı isimleri takip ediyorlar. Yani hep aynı şeyleri. O zaman sayalım, toplum uyuşları kötü, derin arkadaşlıkları yok, yüzeysel arkadaşlıklar kuruyorlar. Medyanın içinde sosyal medyaya gömülmüşler, herhangi bir işte çalışmak istemiyorlar, hep hayal dünyaları var. Kendi dünyaları var. Senin dünyana giremiyor. Bu hareketlerin hepsi 'autistic behavior' olarak geçiyor. Otizmde davranış bozuklukları var, kendi dünyası var ve dış dünyada siz ona müdahale edemiyorsunuz. 10 yıl sonra otizm oranı yüzde 50 artacak. 10 çocuktan 5'i otizm olacak." ifadelerini kullandı.

Prof.Dr. Oytun Erbaş: 'Z Kuşağı Otistik Bir Kuşak'
Prof. Dr. Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak

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Son Dakika Eğitim Prof. Dr. Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Basar: Altıma İmzamı Atarım Toplu taşımada cafelerde alış veriş merkezlerinde gözlemliyorum durup duruken acayip acayip hareketler kelimeler soru sorduğunda anlamsız cevaplar daha nicesi arkadaş nokta atışı yapmış 60 2 Yanıtla
  • fatih mazlum: Aile egitimi sart cocuk yapip beslemekle olmuyor 52 2 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu: Gençliği telefon yetiştiriyor anne baba değil.milletimiz başıboş sokak köpekleri gibi yetişiyor kimse bişe demiycek canları ne isterse onları yapcaklar kural tanımazlar başkasının hakkını tanımazlar.aile terbiyesi bilmezler.ordan oraya giden sokak köpekleri gibi bir toplum 6 0 Yanıtla

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