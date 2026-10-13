Prof. Dr. Zuhal Gerçek'in kanser ilacı buluşu Avrupa Patent'ten tescil onayı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Prof. Dr. Zuhal Gerçek'in kanser ilacı buluşu Avrupa Patent'ten tescil onayı aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Prof. Dr. Zuhal Gerçek\'in kanser ilacı buluşu Avrupa Patent\'ten tescil onayı aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Zuhal Gerçek'in buluşçuları arasında bulunduğu kanser ilacı adayı molekül buluşu, Avrupa Patent tarafından patent tesciline uygun bulundu. Aynı buluş 22 Temmuz 2024'te TÜRKPATENT tarafından tescillendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Fen Fakültesi Makine Kimya Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Zuhal Gerçek'in buluşçuları arasında yer aldığı "Kanser Tedavisinde İlaç Adayı Olarak Kullanılabilecek Arilidin Barbitürat Türevi Özgün Moleküller" başlıklı buluş, Avrupa Patent tarafından patent tesciline uygun bulundu.

BEUN Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zuhal Gerçek ve İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Güzel ve Tıbbi Farmakoloji Bölümünde doktora çalışması yürüten Betül Yaşin tarafından geliştirilen "Kanser Tedavisinde İlaç Adayı Olarak Kullanılabilecek Arilidin Barbitürat Türevi Özgün Moleküller" başlıklı buluş, Avrupa Patent tarafından patent tesciline uygun bulundu.

Buluş, kanser tedavisinde kullanılabilecek ilaçların geliştirilmesine yönelik dört farklı kimyasal bileşiği ve bu bileşiklerin çeşitli kimyasal biçimlerini kapsıyor. Çalışma, söz konusu moleküllerin yeni ilaç adaylarının geliştirilmesinde değerlendirilmesine yönelik bir araştırma niteliği taşıyor.

Söz konusu buluş, 22 Temmuz 2024 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından da tescillendi.

Rektör Ulusoy: "Bilimsel çalışmaların uluslararası patent süreçlerinde yer alması üniversitemiz adına memnuniyet vericidir"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, şu ifadeleri dile getirdi: "Üniversitelerimizde yürütülen bilimsel çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde patent süreçlerine konu olması, araştırma çıktılarının fikri mülkiyet kapsamında korunması açısından önem taşımaktadır. Öğretim üyemiz Prof. Dr. Zuhal Gerçek'in de buluşçuları arasında yer aldığı bu çalışmanın Avrupa patent sürecinde geldiği aşama bizleri memnun etmiştir. İstanbul Medipol Üniversitesi ile gerçekleştirilen bu iş birliğinin, bilimsel araştırmaların geliştirilmesine ve farklı disiplinler arasında bilgi paylaşımının güçlenmesine katkı sunmasını temenni ediyorum. Çalışmada emeği bulunan öğretim üyelerini ve araştırmacımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: İHA
SağlıkEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rezilliklerini kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı Rezilliklerini kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı
Maça saatler kala Osimhen’den Barcelona için çarpıcı sözler Maça saatler kala Osimhen'den Barcelona için çarpıcı sözler
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Oya-Bora yıllar sonra ortaya çıktı Son hallerini görenler şaşırdı Oya-Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Son hallerini görenler şaşırdı
Trump: Erdoğan benim çok iyi dostum, kendisinden ne istersem yapar Trump: Erdoğan benim çok iyi dostum, kendisinden ne istersem yapar
İş görüşmesinde şaşkına çeviren teklif: Para almadan çalışır mısınız İş görüşmesinde şaşkına çeviren teklif: Para almadan çalışır mısınız?
21:22
Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı
Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı! Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı
21:12
Barış Alper için geldiler Barcelona maçında gözler onda olacak
Barış Alper için geldiler! Barcelona maçında gözler onda olacak
20:48
Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11'leri belli oldu
19:22
Yürek yakan olay Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
Yürek yakan olay! Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
19:21
Trump’tan Suudi Arabistan’a saldıran Husilerle ilgili açıklama Seçimlerden sonrasını işaret etti
Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 21:27:40. #7.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Zuhal Gerçek'in kanser ilacı buluşu Avrupa Patent'ten tescil onayı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei