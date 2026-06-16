Psikolojik Danışmanlar İçin Kitap Halkası Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Psikolojik Danışmanlar İçin Kitap Halkası Projesi Tamamlandı

Psikolojik Danışmanlar İçin Kitap Halkası Projesi Tamamlandı
16.06.2026 13:28
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Kütahya'da 'Kitap Halkası Projesi' kapanış toplantısında okuma kültürünün önemi vurgulandı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Kütahya Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından yürütülen "Psikolojik Danışmanlar ile Kitap Halkası Projesi"nin kapanış toplantısında rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlarla bir araya geldi.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü koordinasyonunda eylül ayında başlatılan proje, sekiz oturum boyunca devam etti. Proje kapsamında psikolojik danışmanların mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenli olarak yüz yüze buluşmalar gerçekleştirildi. Toplantılarda okunan eserler mesleki bakış açısıyla değerlendirilirken, kitaplardan elde edilen kazanımların rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine nasıl uyarlanabileceği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Çalışma kapsamında psikolojik danışmanlar tarafından "Bir Aile Meselesi", "Malma İstasyonu", "Bu Hikaye Senden Uzun Osman", "Veda" ve "Hamnet" adlı eserler incelendi. Yirmi farklı rehber öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde kitaplar çok yönlü olarak değerlendirilerek eğitim süreçlerine katkı sağlayacak cıkarımlar üzerinde duruldu.

Kapanış toplantısında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, okumanın yalnızca harfleri ve kelimeleri bir araya getirmekten ibaret olmadığını ifade ederek, bunun aynı zamanda yeni bir hayat inşa etme ve bir medeniyet tasavvuru oluşturma çabası olduğunu belirtti. Doğru kaynaklardan beslenmenin ve bilinçli okuma alışkanlığı kazanmanın önemine dikkat çeken Yılmaz, günümüzde hızla artan dijital bilgi akışı içerisinde bireylerin bilgiyi doğru değerlendirebilme becerisine sahip olması gerektiğini vurguladı.

Türk milletinin bin yıllık medeniyet birikiminin önemli bir rehber niteliği taşıdığını ifade eden Yılmaz, bu tarihi tecrübenin ışığında günümüz bilgi kaynaklarının süzgeçten geçirilmesi gerektiğini belirterek, okuma kültürünün bireysel ve mesleki gelişimin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Mesleki dayanışmayı güçlendiren ve rehber öğretmenlerin akademik gelişimlerine katkı sunan proje, katılımcıların görüş ve değerlendirmelerinin paylaşılmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kütahya, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Psikolojik Danışmanlar İçin Kitap Halkası Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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