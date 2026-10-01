Sağlık yönetimi öğrencileri BŞEÜ'de HBYS'yi bedelsiz deneyimleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sağlık yönetimi öğrencileri BŞEÜ'de HBYS'yi bedelsiz deneyimleyecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık yönetimi öğrencileri BŞEÜ\'de HBYS\'yi bedelsiz deneyimleyecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BŞEÜ, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi'ni (HBYS) dijital eğitim altyapısına kazandırarak Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin kullanımına açtı. Rektörlük girişimleriyle bedelsiz sunulan sistemle öğrenciler, sağlık kurumlarındaki dijital süreçleri uygulamalı deneyimleyecek.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve uygulamalı eğitim imkanlarını artırmak amacıyla Hastane Bilgi Yönetim Sistemi'ni (HBYS) dijital eğitim altyapısına kazandırdı.

Rektörlüğün girişimleri sonucunda bedelsiz olarak kullanıma sunulan HBYS, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin kullanımına açıldı. Sistem sayesinde öğrencilerin sağlık kurumlarında kullanılan bilgi yönetim süreçlerini uygulamalı olarak deneyimlemeleri, dijital sağlık uygulamalarına ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Sağlık hizmetlerinde dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte sağlık kurumlarının yönetim süreçlerine hakim, teknolojiyi etkin kullanabilen ve uygulama deneyimine sahip insan kaynağının yetiştirilmesi önem taşıyor. Eğitim amacıyla kullanılacak HBYS ile öğrencilerin sağlık kurumlarında kullanılan dijital bilgi yönetim süreçlerini yakından tanımaları ve bu uygulamaları eğitim ortamında deneyimlemeleri sağlanacak.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca edindikleri teorik bilgileri uygulama deneyimiyle pekiştirmelerini önemsiyoruz. Sağlık sektöründe dijital teknolojilerin kullanımının giderek yaygınlaştığı bir dönemde, öğrencilerimizin bu sistemleri eğitim ortamında tanımaları ve deneyimlemeleri, mesleki gelişimleri açısından önemli bir kazanım sağlayacaktır. Üniversitemiz olarak öğrencilerimizi değişen çalışma hayatının gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmaya, eğitim altyapımızı geliştirmeye ve uygulamalı eğitim imkanlarını artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
TeknolojiHastaneSağlıkEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında ’yurt dışına çıkış’ yasağı Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı
Polisten kaçarken yakalandı Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi
İstanbul uçağında akılalmaz olay Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
10:45
TFF’de istifa dalgası büyüyor Sayının 12’ye ulaştığı iddia edildi
TFF'de istifa dalgası büyüyor! Sayının 12'ye ulaştığı iddia edildi
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
10:26
Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası 51 firmadan 34’ü “Kaşe ve imzalar bizim değil“ dedi
Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası! 51 firmadan 34'ü "Kaşe ve imzalar bizim değil" dedi
10:00
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
09:54
SPK’dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı
SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı
09:37
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 10:49:16. #7.13#
SON DAKİKA: Sağlık yönetimi öğrencileri BŞEÜ'de HBYS'yi bedelsiz deneyimleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei