Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde beyaz önlük giyme töreni düzenlendi - Son Dakika
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Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde beyaz önlük giyme töreni düzenlendi

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Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde beyaz önlük giyme töreni düzenlendi
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Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin birinci sınıf öğrencileri, Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde beyaz önlük giyme töreninde önlüklerini giydi. Törene rektör yardımcıları, dekan, başhekim, oda başkanı, akademisyenler ve aileler katıldı.

Sakarya'da Diş Hekimliği Fakültesinde eğitime başlayan birinci sınıf öğrencileri, düzenlenen "Beyaz Önlük Giyme" töreniyle mesleğe ilk adımlarını attı.

Sakarya Üniversitesi'nde öğrenim gören Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen törenle beyaz önlüklerini giydi. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gamze Güney Eskiler ve Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yıldız, Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Uzman Diş Hekimi Nadide Şermin, Sakarya Diş Hekimleri Odası Başkanı Diş Hekimi Samet Hacıoğlu, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Program, Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Fahrettin Kalabalık ile öğrencilerin sunduğu konser ile başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yıldız, diş hekimliği eğitiminin teorik bilginin yanı sıra yoğun uygulama ve özveri gerektirdiğini belirtti. Mesleki yeterliliğin güçlü iletişim becerileriyle desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, hastalarla kurulan ilişkilerde insani yaklaşımın ve şefkatin temel alınması gerektiğini, hiçbir hastanın inancı, düşüncesi, fiziksel özellikleri, ekonomik durumu veya sosyal statüsü nedeniyle ayrımcılığa uğramaması gerektiğini ifade etti.

Beyaz önlük sabrı, vicdanı ve fedakarlığı simgeliyor

Fakülteye birincilikle yerleşen birinci sınıf öğrencisi Almina Nur Bozoğlu ise beyaz önlüğün yalnızca mesleki bir kıyafet olmadığını, sabrı, vicdanı, etik değerleri, insan hayatına duyulan saygıyı ve fedakarlığı simgelediğini dile getirdi. Konuşmaların ardından akademisyenler tarafından birinci sınıf öğrencilerine beyaz önlükleri giydirildi. Ailelerinin de heyecanına ortak olduğu program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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