Sakarya Üniversitesi Pakistanlı IMSciences ile öğrenci değişimi protokolü imzaladı - Son Dakika
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Sakarya Üniversitesi Pakistanlı IMSciences ile öğrenci değişimi protokolü imzaladı

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Sakarya Üniversitesi Pakistanlı IMSciences ile öğrenci değişimi protokolü imzaladı
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Sakarya Üniversitesi ile Pakistan'daki IMSciences arasında eğitim ve araştırma alanlarını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreninde ortak araştırma ve yayın, öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak konferans ve kongre düzenlenmesi konularında anlaşma sağlandı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), uluslararası akademik ağını güçlendirme çalışmaları kapsamında Pakistan'da faaliyet gösteren Institute of Management Sciences (IMSciences) ile eğitim ve araştırma alanlarını kapsayan iş birliği protokolüne imza attı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al'ın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmeye; IMSciences Rektörü Prof. Dr. Usman Ghani ve İslami Finans Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Prof. Dr. Shafiullah Jan katıldı. SAÜ tarafında ise Rektör Prof. Dr. Al'a, İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSEFAM) Müdürü Doç. Dr. Hakan Aslan ile İslam İktisadı ve Finans Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Abidullah Khan eşlik etti. Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarına yapılan vurguyla başlayan görüşmenin ardından protokol imza töreni düzenlendi. İmzalanan anlaşmayla iki üniversite arasında ortak araştırma ve yayın çalışmaları, öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak konferans ile kongre düzenlenmesi gibi alanlarda akademik iş birliği sağlanması kararlaştırıldı.

"Akademik ve bilimsel etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Törende konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, iki ülke arasındaki birliktelikten güç aldıklarını belirterek, "Üniversitelerimiz arasında akademik ve bilimsel iş birliğini geliştirmek amacıyla hazırlanan protokole imza attık. İmzalanan protokol kapsamında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasını, ortak araştırma projelerinin geliştirilmesini ve akademisyenlerimiz arasındaki bilimsel etkileşimin güçlendirilmesini hedefliyoruz. Araştırma üniversitesi olarak bilimsel birikimimizi uluslararası iş birlikleriyle daha geniş bir alana taşımayı önemsiyoruz. Bu anlaşmanın her iki üniversite için de yeni akademik çalışmaların ve kalıcı ortaklıkların başlangıcı olacağına inanıyorum. Nazik ziyaretleri ve iş birliğine sundukları katkılar için Prof. Dr. Usman Ghani ve Prof. Dr. Shafiullah Jan'a, protokolün hazırlanmasında emeği geçen kıymetli akademisyenlerimize teşekkür ediyor, anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

IMSciences Rektörü Prof. Dr. Usman Ghani ise SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al'a misafirperverliği için teşekkür ederek, kurumlarının uluslararası iş birliklerine büyük önem verdiğini söyledi. İngiltere ve Türkiye'deki çeşitli üniversitelerle yürüttükleri ortak çalışmalara değinen Ghani, Sakarya Üniversitesi ile imzalanan protokolle akademik alanda başarılı ve kalıcı projelere imza atacaklarına inandıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA
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