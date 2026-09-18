Salihli'de Güvenli Eğitim Toplantısı yapıldı, okul çevresi denetimleri artırılacak - Son Dakika
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Salihli'de Güvenli Eğitim Toplantısı yapıldı, okul çevresi denetimleri artırılacak

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Salihli\'de Güvenli Eğitim Toplantısı yapıldı, okul çevresi denetimleri artırılacak
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Manisa'nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında düzenlenen Güvenli Eğitim Toplantısı'nda öğrenci güvenliği, okul çevreleri, servis araçları ve denetimler ele alındı. Toplantıda okul giriş çıkışlarında devriyelerin artırılması ve internet kafe ile parkların düzenli denetlenmesi kararlaştırıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilmesi amacıyla, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında "Güvenli Eğitim Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda öğrencilerin güvenliği, okul çevreleri, servis araçları ve denetimler ele alındı.

Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, öğrencilerin eğitim hayatlarını daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri için alınacak tedbirler değerlendirildi. Kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekilirken, özellikle okul çevrelerindeki güvenlik ve denetimlerin artırılması üzerinde duruldu.

Bu kapsamda; Okul çevrelerinde güvenlik: Okul giriş ve çıkış saatlerinde emniyet ve jandarma ekiplerinin devriye ve güvenlik tedbirlerinin artırılması, Trafik ve servis denetimleri: Öğrenci servis araçlarının mevzuata uygunluğunun sıkı şekilde denetlenmesi ve okul önlerindeki trafik akışının düzenlenmesi, Zararlı alışkanlıklarla mücadele: Okul çevrelerinde zararlı madde ve tütün mamullerine yönelik denetimlerin sürdürülmesi, İnternet kafe ve park denetimleri: Öğrencilerin okul saatleri içinde ve sonrasında bulunabileceği internet kafe, park ve oyun salonları gibi alanların düzenli olarak denetlenmesi konuları ele alındı.

Toplantıda konuşan Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını, öğrencilerin fiziksel ve psikolojik güvenliğinin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

Güldoğan, çocukların evlerinden okullarına gidişlerinden tekrar evlerine dönüşlerine kadar geçen süreçte huzur ve güven içerisinde olmalarının en büyük öncelikleri olduğunu belirterek, kolluk kuvvetleri, eğitimciler ve velilerle koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve Salihli'ye hayırlı olmasını dileyen Güldoğan'ın konuşmasının ardından toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin dinlenmesi ve karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
Ali GüldoğanGüvenlikSalihliManisaEğitimSon Dakika

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