Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, ilçede yaşayan emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Güldoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yenen, emekli öğretmenler Mehmet Ali Tufan, Hüseyin Yağlı ve Hamide Yağlı'yı evlerinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Ziyaretlerde emekli öğretmenlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Güldoğan, öğretmenlere sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren emekli öğretmenler, Kaymakam Güldoğan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlere genç öğretmenler de eşlik etti.