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Özel öğrencilerin mezuniyet sevinci

Özel öğrencilerin mezuniyet sevinci
23.06.2026 19:20  Güncelleme: 19:38
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Samsun Atakum Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde 12 özel öğrenci diplomalarını alarak duygu dolu anlar yaşadı. Törene protokol üyeleri, öğretmenler ve aileler katıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Atakum Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde 12 özel öğrenci diplomalarını alarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programa eğitim yöneticileri, protokol üyeleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende öğrenciler mezuniyet coşkusunu aileleri ve öğretmenleriyle birlikte paylaştı.

Atakum Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Mustafa Yiğit, törende yaptığı konuşmada eğitim-öğretim yılının öğrenciler açısından önemli kazanımlarla tamamlandığını söyledi. Yıl boyunca öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve mesleki gelişimlerini destekleyen çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Yiğit, "Öğrencilerimizin özgüvenlerini artıracak, hayata daha güçlü hazırlanmalarını sağlayacak her fırsatı değerlendirmeye çalıştık. Geziler düzenledik, projeler gerçekleştirdik ve öğrencilerimizin hayatın içinde daha aktif bireyler olmalarına katkı sunduk" dedi.

"Geziyorum Engelleri Aşıyorum" projesi kapsamında öğrencilerin Samsun ve bölgedeki birçok noktayı ziyaret ettiğini ifade eden Yiğit, özel bireylerin uygun fırsatlar sunulduğunda hayatın her alanında başarılı olabileceklerini kaydetti. Eğitim sürecinde velilerle sürekli iş birliği içerisinde olduklarını vurgulayan Yiğit, eğitimde başarının okul, aile ve öğrenci dayanışmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda mezun olan 12 öğrenciyi tebrik eden Yiğit, öğrencilerin azim ve kararlılıklarıyla örnek olduklarını belirterek hayatlarının bundan sonraki döneminde başarılar diledi.

Programda öğrencilere diplomaları takdim edilirken, kep atma töreni ve hatıra fotoğrafı çekimi renkli görüntülere sahne oldu. Mezuniyet törenine Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın ve aileler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Samsun, Eğitim, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Özel öğrencilerin mezuniyet sevinci - Son Dakika

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