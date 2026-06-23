Samsun'da Muhtarlara Sosyal Risk Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Samsun'da Muhtarlara Sosyal Risk Bilgilendirmesi

Samsun\'da Muhtarlara Sosyal Risk Bilgilendirmesi
23.06.2026 15:58
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Samsun'da muhtarlarla yapılan toplantılarda sosyal risklerin tespiti ve vaka bildirim süreçleri ele alındı.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında 11 ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelinerek sosyal risklerin erken tespiti ve vaka bildirim süreçlerine ilişkin bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, aile ve toplum yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları kapsamında mahalle muhtarlarına yönelik "Sosyal Risk Haritası ve Aile Rehberi" bilgilendirme toplantıları düzenledi.

İlgili kaymakamlıkların koordinasyonunda gerçekleştirilen program kapsamında Canik, İlkadım, Kavak, Vezirköprü, Alaçam, Yakakent, Ladik, Salıpazarı, 19 Mayıs, Tekkeköy ve Ayvacık ilçelerinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelindi. Toplantılarda, Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeli hakkında bilgilendirmelerde bulunulurken, sosyal risklerin erken dönemde tespit edilmesi, risk odaklı vaka bildirim süreçleri ile ihtiyaç sahibi birey ve ailelerin uygun sosyal hizmet modellerine yönlendirilmesi konuları ele alındı. Mahallelerde vatandaşlarla en yakın temas halinde bulunan muhtarların sosyal risklerin belirlenmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşılması noktasında önemli bir görev üstlendiğine dikkat çekilen toplantılarda, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile sosyal hizmetlerin sahadaki görünürlüğünün artırılması, ihtiyaç sahibi birey ve ailelere daha hızlı ulaşılması ve koruyucu-önleyici hizmetlerin etkinliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, bilgilendirme toplantılarının kalan 6 ilçede de devam ettirilerek il genelindeki tüm muhtarlara ulaşılması planlanıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Samsun, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Samsun'da Muhtarlara Sosyal Risk Bilgilendirmesi - Son Dakika

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