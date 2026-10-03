Samsun Üniversitesi TEKNOFEST 2026 ve ISIF'26'dan 12 ödülle döndü - Son Dakika
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Samsun Üniversitesi TEKNOFEST 2026 ve ISIF'26'dan 12 ödülle döndü

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Samsun Üniversitesi TEKNOFEST 2026 ve ISIF\'26\'dan 12 ödülle döndü
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Samsun Üniversitesi, TEKNOFEST 2026'da 2 Türkiye birinciliği kazanırken ISIF'26'daki bronz madalyayla toplam 12 ödüle ulaştı. Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, 12 ödülün bilim ve teknoloji vizyonunun önemli sonucu olduğunu belirterek öğrencileri ve akademisyenleri tebrik etti.

Samsun Üniversitesi, 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST 2026 kapsamında katıldığı yarışmalarda 2 Türkiye birinciliği, 3 Türkiye ikinciliği, 3 Türkiye üçüncülüğü, 1 özel ödül ve 2 mansiyon ödülü kazanırken, 11. Uluslararası Buluş Fuarı'nda (ISIF'26) aldığı bronz madalyayla toplam 12 ödüle ulaştı.

Üniversitenin Hyperloop Geliştirme Yarışması'na katılan Spectraloop Hyperloop Takımı, Teknoloji Gösterim Kategorisi'nde Türkiye birinciliği, Performans ve Tanımlı Problem Çözme kategorilerinde ise Türkiye üçüncülüğü elde etti. Takım danışmanı Prof. Dr. Bahattin Kanber de En İyi Takım Danışmanı kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Savaşan İHA-Avcı Drone Yarışması'nda mücadele eden Mizan-ı Sema Takımı, genel puan sıralamasında Türkiye birinciliğini elde ederken, Hedef Tespit ve Takip Algoritması ile En Kararlı Görüntü Tabanlı Güdüm dallarında iki mansiyon ödülü kazandı. Aynı yarışmada Samsun Üniversitesi'ni temsil eden İkarus AR-GE Takımı ise En İyi Arayüz Yazılım Ödülü'ne layık görüldü. Havacılık ve Uzay Mühendisliği öğrencilerinden oluşan İkarus Jet Takımı da Jet Motor Tasarım Yarışması'nda Türkiye ikinciliği elde etti.

TÜBİTAK 2242'de iki ikincilik

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'nda da Samsun Üniversitesi iki Türkiye ikinciliği kazandı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategorisinde Zeynep Yardımcı, Gıda ve Tarım kategorisinde ise Büşra Nur Yüksel projeleriyle Türkiye ikincisi oldu.

Üniversite akademisyenleri Doç. Dr. Abdülvahap Çakmak ve Prof. Dr. Hakan Özcan tarafından geliştirilen "Nanoakışkan Kararlılığının Belirlenmesi İçin Bir Alternatif Yöntem" başlıklı buluş da ISIF'26'da bronz madalyaya layık görüldü.

"12 ödül önemli bir başarı"

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, TEKNOFEST 2026'da elde edilen 12 ödülün üniversitenin bilim ve teknoloji odaklı gelişim vizyonunun önemli sonuçlarından biri olduğunu belirterek öğrencileri, akademisyenleri ve takım danışmanlarını tebrik etti. Üniversitenin 2018 yılında kurulmasından bu yana havacılık, uzay ve teknoloji alanlarına yönelik altyapı yatırımlarını sürdürdüğünü ifade eden Aydın, Milli Teknoloji Atölyesi, uçuş pisti ve havacılık alanındaki uygulama merkezlerinin öğrencilerin projelerini geliştirmelerine katkı sağladığını söyledi. Ballıca Kampüsü'nde kurulacak Jandarma Havacılık Okulu, Uçak/Helikopter Filo Komutanlığı ve İnsansız Hava Aracı Filo Komutanlığı ile kampüsün yükseköğretim, savunma sanayii ve havacılık teknolojilerinin buluştuğu bir merkeze dönüşeceğini ifade eden Aydın, öğrencilerin ve akademisyenlerin desteklenmeye devam edileceğini kaydetti.

Kaynak: İHA
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