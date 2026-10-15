Sarıgöl'de okul güvenliği toplantısında eğitimcilere protokol kuralları anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıgöl'de okul güvenliği toplantısında eğitimcilere protokol kuralları anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıgöl\'de okul güvenliği toplantısında eğitimcilere protokol kuralları anlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş başkanlığında 14 Ekim 2026'da okul güvenliği ve protokol kurallarına ilişkin toplantı yapıldı. Toplantıda eğitimcilerin sorumlulukları, bayrak törenleri ve okul bahçelerinde çocukların güvenli oyun ortamları ele alındı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda okul güvenliği, protokol kuralları, eğitimcilerin sorumlulukları ve öğrencilerin güvenli ortamlarda eğitim görmesi konuları ele alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde okul güvenliği ve protokol kurallarına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

14 Ekim 2026 Çarşamba günü İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda, eğitim kurumlarında güvenliğin sağlanması, kurumsal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi ve protokol kurallarına uygun hareket edilmesi konuları değerlendirildi.

Toplantıda protokol kurallarının önemi, eğitimcilik mesleğinin sorumlulukları, kurumların saygınlığının korunması, yöneticilerin mevzuata uygun hareket etmesi, resmi izin süreçleri ve kurumsal iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu.

Öğrencilere karşı saygılı ve duyarlı bir yaklaşım sergilenmesinin önemine dikkat çekilen toplantıda, bayrak törenlerinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi, okul bahçelerinde çocukların güvenli ve verimli oyun ortamlarına sahip olması ve meslektaşlar arasındaki ilişkilerde hoşgörü kültürünün güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Eğitim ortamlarında güvenlik, disiplin, karşılıklı saygı ve kurumsal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesinin öneminin ele alındığı toplantı, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

Kaynak: İHA
GüvenlikSarıgölGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı
Deniz her şeyi yutuyor Evler göz göre göre yok oluyor Deniz her şeyi yutuyor! Evler göz göre göre yok oluyor
Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu Şimdi 10 tonunu temizleyecekler Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu! Şimdi 10 tonunu temizleyecekler
Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor Galatasaray anlaştı: Markoishvili geri dönüyor
Arda Turan, Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçına çıktı İşte sonuç Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıktı! İşte sonuç
6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı 6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
09:50
Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
09:34
Fenerbahçe’nin 6-0’lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi İşte Türkiye’nin sırası
Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası
09:28
Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi
Sarıyer’de selin yol açtığı hasar havadan görüntülendi
08:48
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor
İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
08:37
Kraliyet ailesini sarsan görüntü Prenses hareketsiz halde bulundu
Kraliyet ailesini sarsan görüntü! Prenses hareketsiz halde bulundu
08:11
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 09:56:42. #7.13#
SON DAKİKA: Sarıgöl'de okul güvenliği toplantısında eğitimcilere protokol kuralları anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei