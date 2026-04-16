Küçük filozoflar Şehzadeler'de buluştu
Küçük filozoflar Şehzadeler'de buluştu

16.04.2026 12:38  Güncelleme: 12:40
Şehzadeler Belediyesi, 5 ve 6. sınıf öğrencilerine yönelik 'Çocuk Felsefe Atölyesi' düzenleyerek, felsefenin temel kavramlarını öğretip, düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefledi. Eğitmen Işıl Gel Dilber'in katılımcılara interaktif çalışmalarla merak duygusunu vurguladığı etkinlik, çocukların aktif katılımıyla gerçekleşti.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi'nde, 5 ve 6. sınıf öğrencilerine yönelik "Çocuk Felsefe Atölyesi" düzenlendi. "Işıl Gel Dilber ile Küçük Filozoflar Kütüphane'de" adıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, felsefe ile tanışarak düşünme becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Atölyeye katılan öğrencilere, eğitmen Işıl Gel Dilber tarafından "bilimlerin anası" olarak kabul edilen felsefenin temel kavramları anlatıldı. Etkinlik boyunca çocuklar; sorgulama, düşünme ve farklı bakış açıları geliştirme üzerine interaktif çalışmalar yaptı. Öğrencilerin aktif katılım gösterdiği atölyede, merak duygusunun önemi vurgulanırken, çocukların düşüncelerini özgürce ifade etmeleri teşvik edildi.

Eğlenceli ve öğretici bir ortamda gerçekleşen etkinlik, katılımcı öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Şehzadeler Belediyesi'nin çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği bu tür etkinliklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

