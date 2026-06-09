Silifke'de Halk Eğitimi Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Silifke'de Halk Eğitimi Sergisi Açıldı

Silifke\'de Halk Eğitimi Sergisi Açıldı
09.06.2026 09:39
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Silifke Halk Eğitimi Merkezi'nde kursiyerlerin eserleri büyük ilgiyle sergilendi. Katılımcılar tebrik etti.

Mersin'in Silifke ilçesinde halk eğitimi merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı birbirinden farklı eserler büyük ilgi gördü.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası ve 2026 Aile Yılı çerçevesinde Silifke Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca emek ve özveriyle hazırladığı eserlerden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi. Silifke Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen sergi açılışına Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İbrahim Halil Ulaş, kurum amirleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından davetliler, kursiyerler tarafından hazırlanan el sanatları, resim ve çeşitli alanlardaki çalışmaları inceledi. Eserler hakkında bilgi alan katılımcılar, kursiyerleri ortaya koyduğu emek ve başarıdan dolayı tebrik etti.

Hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekilen programda, merkez bünyesinde yürütülen kursların bireysel gelişime, kültürel değerlerin yaşatılmasına ve sosyal hayata katkı sunduğu vurgulandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Kültür Sanat, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Silifke'de Halk Eğitimi Sergisi Açıldı - Son Dakika

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