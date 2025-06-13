Silopi'de Din Öğretimi Semineri Düzenlendi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 'Din, Ahlak ve Değerler Alanı Öğretmen Semineri' düzenlendi.

Kent il genelindeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik planlanan seminerler serisi, kent merkezi, İdil ve Cizre ilçelerinin ardından Silopi ilçesinde devam etti. 4 ayrı sınıfta gerçekleştirilen seminerlere, ilçe genelindeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri katıldı. Seminerin, öğretmenlerin teknoloji ve çağdaş öğretim tekniklerini daha etkin kullanmalarına katkı sağladığı, öğrencilerin derslere olan ilgisini ve akademik başarı düzeylerini artırdığı belirtildi. Silopi Atatürk Anadolu Lisesi Din Kültürü Öğretmeni Haşim Kutlu, seminerin mesleki gelişim açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri için hem içerik anlamında hem de pedagojik açıdan çok yönlü katkı sunan bir eğitim oldu. Bu seminerler sayesinde derslerimizi daha etkili anlatabiliyor, öğrencilerimizin dikkatini çekebilecek yöntemlerle konuları işleyebiliyoruz" dedi.

'ŞU ANA KADAR 500 ÖĞRETMENE ULAŞTIK'

Programda il koordinatörü olarak görev yapan Şefik Birman ise seminerin öğrenci başarısına doğrudan yansıyan sonuçlar doğurduğunun ifade ederek, "Şu ana kadar yaklaşık 500 öğretmene ulaştık. Öğretmenlerimiz, yeni maarif modeli kapsamında geliştirilen içerikleri sınıf ortamına taşıyarak dersi daha ilgi çekici hale getirdi. Öğrenciler artık sadece dinleyici değil, aktif katılımcı konumunda. Bu da konuların daha iyi kavranmasını ve kalıcı öğrenmeyi sağlıyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),