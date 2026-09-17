Sinop'ta İlköğretim Haftası coşkusu, ders zilini Vali Yardımcısı Şahin çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta İlköğretim Haftası coşkusu, ders zilini Vali Yardımcısı Şahin çaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop\'ta İlköğretim Haftası coşkusu, ders zilini Vali Yardımcısı Şahin çaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılı İlköğretim Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, Korucuk İlkokulu'ndaki programda ders zilinin Vali Yardımcısı Muhammed Serkan Şahin tarafından çalınmasıyla sürdü.

Sinop'ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılı İlköğretim Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Düzenlenen törende, eğitim camiası ve protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Programın devamında Sinop Merkez Korucuk İlkokulu'nda kutlama programı gerçekleştirildi. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerin şiirler okuduğu programda çeşitli gösteriler de sahnelendi. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Program kapsamında ders zilini Sinop Vali Yardımcısı Muhammed Serkan Şahin çaldı. Şahin, daha sonra öğrencilerle bir araya gelerek çocuklara çikolata ikram etti.

İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: İHA
Serkan ŞahinEğitimSinopSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapu işlemleri sil baştan değişiyor Kurala uymayan satış yapamayacak Tapu işlemleri sil baştan değişiyor! Kurala uymayan satış yapamayacak
3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler 3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler
Piknikte kahreden son Daha 28 yaşındaydı, son sözleri “hatıra kalsın“ oldu Piknikte kahreden son! Daha 28 yaşındaydı, son sözleri "hatıra kalsın" oldu
Siirt-Pervari yolunda kontrollü patlatma kamerada Siirt-Pervari yolunda kontrollü patlatma kamerada
Aniden yere yığıldı 14 yaşındaki Yasin’in ölüm nedeni kahretti Aniden yere yığıldı! 14 yaşındaki Yasin'in ölüm nedeni kahretti
17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirledikleri iddia edilen çift gözaltına alındı 17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirledikleri iddia edilen çift gözaltına alındı
13:55
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe’yi bin pişman etti
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti
13:51
Mehmet Uçum açıkladı Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
13:37
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan, Silahsızlanma Alt Komisyonu’nda olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan, Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda olacak
13:06
Putin’e şok “Rusya kahramanı“ dron saldırısında öldürüldü
Putin'e şok! "Rusya kahramanı" dron saldırısında öldürüldü
12:15
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu
Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 14:02:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Sinop'ta İlköğretim Haftası coşkusu, ders zilini Vali Yardımcısı Şahin çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement