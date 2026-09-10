Sinop\'ta kamu kreşi için komisyon 2 boş arazide inceleme yaptı

Sinop'ta kamuya ait kreş açılması amacıyla uygun alanların belirlenmesi ve fizibilite çalışmalarının yapılması için inceleme komisyonu tarafından saha çalışması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda, Sinop'ta kamuya ait bir kreş açılmasının uygunluk durumunun araştırılması amacıyla il müdürlüğü sekretaryasında ilgili kurumların temsilcilerinden oluşturulan inceleme komisyonu çalışmalarına başladı. Kamu kurumlarının şube müdürlüğü düzeyindeki temsilcilerinden oluşan komisyon, kreş yapılmasına uygunluğun değerlendirilmesi amacıyla belirlenen 2 farklı boş arazide incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen saha tetkiklerinin ardından komisyon üyeleri, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bir araya gelerek ilk fizibilite bulgularını ve kreş için gerekli teknik şartları değerlendirdi.

Sinop'ta kamu kreşi için saha ve ihtiyaç tespit çalışmalarının önümüzdeki süreçte devam edeceği bildirildi.