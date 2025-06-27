Şırnak'ta Bilim Kafe Etkinliği Düzenlendi

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan 'Bilim Kafe' etkinlikleri kapsamında, Şırnak Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda düzenlenen ilk söyleşi kentte gerçekleştirildi.Bilimsel bilginin toplumla buluşturulmasını amaçlayan etkinlik, kent merkezindeki bir otelde yapıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Leyla Uçar, Bilim Kafe'nin Türkiye genelinde eş zamanlı yürütüldüğünü belirterek, "Katılımcı sayısı ve coğrafi kapsayıcılığı açısından dünyanın en büyük Bilim Kafesi niteliğinde" dedi. Etkinlikte Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Hüseyni, 'Osmanlı Devleti'nde Gelir Dağılımı' konulu sunum gerçekleştirdi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği söyleşinin ardından konuşan Doç. Dr. Hüseyni, "YÖK'ün başlattığı bu etkinlik, akademisyenlerin halkla uzmanlık alanlarında sohbet etmesi açısından önemli. Biz de gelir dağılımının ekonomik yapılar açısından önemini ve Osmanlı dönemindeki gelir dağılımı politikalarını konuştuk. Katılımcıların ilgisi oldukça yüksekti" dedi.