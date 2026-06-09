Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu Devam Ediyor

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 80 saatlik Süt Sığırı Yetiştiricisi Kursu yoğun katılımla devam ediyor.

Toplam 76 kursiyerin yer aldığı eğitim programında, süt sığırı yetiştiriciliğine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Kurs kapsamında hayvan besleme, bakım, sağlık koruma, verim artırma yöntemleri ve modern yetiştiricilik uygulamaları hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarılıyor.

Üreticilerin bilgi ve beceri düzeylerini artırmayı amaçlayan eğitim çalışmalarıyla, bölgede sürdürülebilir ve verimli hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilere yönelik eğitim ve yayım çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA