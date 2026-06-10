Tarihi 7 Ocak İlkokulu Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
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Tarihi 7 Ocak İlkokulu Restorasyonu Tamamlandı

Tarihi 7 Ocak İlkokulu Restorasyonu Tamamlandı
10.06.2026 15:01
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Osmaniye'deki 115 yıllık 7 Ocak İlkokulu, restorasyonun ardından 2026-2027'de yeniden açılacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Osmaniye'nin simge yapılarından 115 yıllık 7 Ocak İlkokulu, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından modern ek binasıyla birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden hizmete açılıyor.

Osmaniye'nin Yedi Ocak Mahallesi'nde bulunan ve Osmaniye'nin eğitim tarihine tanıklık eden 7 Ocak İlkokulu, 6 Şubat depremlerinde aldığı hasarın ardından kapsamlı restorasyon sürecine alınmıştı. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli Kültür Varlığı" olarak tescilli olan tarihi yapı, aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden eğitim hayatına kazandırıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi okul binası korunurken, eğitim kapasitesinin artırılması amacıyla okul bahçesine modern bir ek bina da inşa edildi. Restorasyonu tamamlanan tarihi binada 5 sınıf yer alırken, yeni yapılan ek binada ise 17 sınıf bulunuyor. Böylece okul toplam 22 sınıfla öğrencilerine hizmet vermeye başlayacak.

Osmaniyeli olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de öğrencilik yıllarını geçirdiği okul, kentin eğitim ve kültür hayatında önemli bir yere sahip bulunuyor. Tarihi dokusu korunarak geleceğe taşınan 7 Ocak İlkokulu, modern eğitim imkanlarıyla donatılan yeni binasıyla birlikte 2026-2027 eğitim öğretim yılında kapılarını yeniden öğrencilere açmaya hazırlanıyor.

Tarihi okul öğrencileriyle yeniden buluşacak

Kentte birçok kişinin yetişmesine katkı sağlayan okulun yeniden eğitime kazandırılmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, "7 Ocak İlkokulu'nda hem restorasyon çalışmalarını hem de yeni hizmet binasının yapımını tamamladık. Osmaniye'nin sancak merkezi olmasının ardından açılan en büyük okullarından biri olan 7 Ocak İlkokulu, 1911 yılında iptidai mektep olarak eğitim öğretim hayatına başladı ve bugüne kadar Osmaniye'de birçok kişinin yetişmesine katkı sağladı. Kentle duygusal bağı bulunan, mimarisiyle öne çıkan bu tarihi yapıyı özgün dokusuna sadık kalarak restore ettik. Eylül ayı itibarıyla öğrencileriyle yeniden buluşacak. Tarihi yapıya sonradan eklenen bölümleri kaldırdık, yerine ise okulun siluetini ve tarihi karakterini bozmayacak şekilde modern bir eğitim binası inşa ettik. Restore edilen tarihi binada 5 derslik, yeni yapılan ek binada ise 17 derslik bulunuyor. Toplam 22 derslikle öğrencilerimize hizmet verecek okul, yeni eğitim öğretim döneminde kapılarını açacak" diye konuştu.

"Deprem öncesine göre yüzde 20 daha fazla derslikle hizmet vermiş olacağız"

"Osmaniye'ye deprem öncesine göre yüzde 20 daha fazla derslikle hizmet vermiş olacağız" diyen Albak, "Depremde il genelindeki dersliklerimizin yaklaşık yüzde 15'ini kaybettik. Toplam 5 bin 100 dersliğimiz bulunuyordu ve 18 okulumuz ağır hasar aldı. Bu okullarımızın büyük bölümünü tamamladık. Sadece Münire Hanım İlkokulu'ndaki çalışmalar devam ediyor. Yağışlar nedeniyle bir miktar gecikme yaşandı ancak onu da Ekim-Kasım aylarında tamamlamayı hedefliyoruz. Depremde yıkılan tüm okullarımızı yeniden inşa ettik. Bunun yanında yeni eğitim yatırımlarını da hayata geçirdik. Devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte derslik sayımız 5 bin 100'den 6 bin 300'e ulaşacak. Böylece Osmaniye'ye deprem öncesine göre yüzde 20 daha fazla derslikle hizmet vermiş olacağız" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Tarihi 7 Ocak İlkokulu Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika

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