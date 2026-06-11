Tavşanlı'da Ruh Sağlığı Merkezi'nden Sergi - Son Dakika
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Tavşanlı'da Ruh Sağlığı Merkezi'nden Sergi

Tavşanlı\'da Ruh Sağlığı Merkezi\'nden Sergi
11.06.2026 12:59
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Tavşanlı'daki TRSM, kursiyerlerin hazırladığı 800 ürünü sergileyerek yoğun ilgi topladı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) kursiyerlerinin bir yıl boyunca emek vererek hazırladığı eserler, düzenlenen sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu. Giyim, resim ve el sanatları alanlarında hazırlanan yaklaşık 800 ürünün yer aldığı sergi, yoğun ilgi gördü.

Tavşanlı Fizik Tedavi Hastanesi yerleşkesinde hizmet veren TRSM, ruhsal sağlık desteğinin yanı sıra danışanların sosyal yaşama katılımlarını artırmaya yönelik faaliyetleriyle de dikkat çekiyor. Bu kapsamda, Tavşanlı Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle açılan kurslarda eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar için özel bir sergi programı düzenlendi.

Sergide, Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri Nurcan Dural tarafından verilen giyim kursu ile Şenay Yaşar tarafından yürütülen el sanatları kursunda üretilen çok sayıda eser yer aldı. Kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı ürünler ziyaretçilerden tam not alırken, sergi rehabilitasyon sürecinin önemli bir parçası olarak değerlendirildi.

"Bu çalışmalar çok kıymetli"

Serginin açılışına katılan Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, kurslar ve sergilenen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Halk Eğitimi Merkezi ile yürütülen iş birliğinin önemine dikkat çeken Özdemir, bu tür faaliyetlerin danışanların rehabilitasyon süreçlerine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, kursların bireylerin sosyal hayata uyum sağlamalarına ve mesleki beceriler kazanmalarına yardımcı olduğunu ifade ederek, emeği geçen usta öğreticileri ve kursiyerleri tebrik etti. İlçe genelindeki kurs faaliyetlerine de değinen Ömer Faruk Özdemir, Tavşanlı'da Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde bu yıl 33 serginin açıldığını belirterek şunları söyledi:

"İlçemiz bu konuda oldukça yetenekli ve üretken bir yapıya sahip. Açılan tüm kurslar ve sergiler birbirinden değerli. Kadınlarımız ve gençlerimiz bu kurslarda hem verimli vakit geçiriyor hem de yeni beceriler kazanıyor. Bazı kursiyerlerimiz öğrendikleri mesleklerle gelir elde edebiliyor, kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu nedenle bu çalışmaları hem mesleki eğitim hem de sosyalleşme açısından çok önemli buluyoruz."

800'e yakın ürün tek tek incelendi

Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, serginin düzenlendiği Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin özel bir yere sahip olduğunu da vurgulayarak, kursiyerlere, eğitmenlere, sağlık çalışanlarına ve projeye destek veren herkese teşekkür etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Ömer Faruk Özdemir ve beraberindeki protokol üyeleri sergiyi dolaşarak yaklaşık 800 ürünü tek tek inceledi. Giyim ürünlerinden el sanatlarına kadar geniş bir yelpazede hazırlanan eserler hakkında usta öğreticiler Nurcan Dural ve Şenay Yaşar ile kursiyerlerden bilgi alan heyet, ortaya konulan çalışmaların kalitesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Tavşanlı'da Ruh Sağlığı Merkezi'nden Sergi - Son Dakika

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