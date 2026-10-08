Tekirdağ Muratlı'da Yavuz Sultan Selim Anaokulu'na yeni kütüphane törenle açıldı - Son Dakika
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Tekirdağ Muratlı'da Yavuz Sultan Selim Anaokulu'na yeni kütüphane törenle açıldı

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Tekirdağ Muratlı\'da Yavuz Sultan Selim Anaokulu\'na yeni kütüphane törenle açıldı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Yavuz Sultan Selim Anaokulu'nda kurulan yeni kütüphane törenle açıldı. Açılışta İl Halk Kütüphanesi Müdürü Gülcan Keloğlu erken yaşta okuma alışkanlığının önemine dikkat çekerken kurdeleyi protokol ve minik öğrenciler kesti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Yavuz Sultan Selim Anaokulu bünyesinde kurulan yeni kütüphane, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kütüphanenin açılışında konuşan Tekirdağ Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Gülcan Keloğlu, kütüphanelerin ve erken yaşta okuma alışkanlığı kazanmanın önemine dikkat çekerek, bu tür alanların çocukların zihinsel ve sosyal gelişiminde büyük bir paya sahip olduğunu vurguladı.

Yavuz Sultan Selim Anaokulu Müdürü Dr. Özge Karaevli ise, konuşmasında anaokuluna kütüphane kazandırılmasına katkı sunan kurumlara ve tüm hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

Kurdeleyi protokol ve minik öğrenciler kesti

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılış kurdelesi, törene katılan protokolle birlikte minik öğrenciler tarafından coşkuyla kesildi. Kütüphanenin okula kazandırılmasında emeği geçen hayırseverlere de plaketleri takdim edildi. Açılışın ardından öğrenciler kütüphanedeki kitapları inceleyerek keyifli anlar yaşadı. Program, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Gezici Kütüphanesi'nin öğrencilerin ziyaretine açılması ve miniklerin gezici kütüphaneyi gezmesi ile sona erdi.

Açılış törenine Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Tekirdağ Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Gülcan Keloğlu, Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öz, Milli Eğitim Şube Müdürü Fazlı Çiçek, Yavuz Sultan Selim Anaokulu Müdürü Dr. Özge Karaevli, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA
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