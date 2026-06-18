TeknoKarabük'te geleceğin kaşifleri sahne aldı - Son Dakika
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TeknoKarabük'te geleceğin kaşifleri sahne aldı

TeknoKarabük\'te geleceğin kaşifleri sahne aldı
18.06.2026 13:29  Güncelleme: 13:36
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Karabük'te düzenlenen TeknoKarabük Festivali'nde 458 öğrenci, dron, robot ve yapay zeka gibi teknoloji projelerini sergiledi.

Karabük'te düzenlenen TeknoKarabük Festivali'nde öğrenciler hazırladıkları teknoloji ve bilim odaklı projeleri sergiledi.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmaların ardından 352 takım ve 458 öğrenci, geliştirdikleri projelerle ziyaretçilerin karşısına çıktı. Etkinlikte öğrenciler dron, çizgi izleyen robot, mini sumo robot, robot futbol, afiş tasarımı, yapay zeka ile video ve serbest proje kategorileri başta olmak üzere birçok alandaki çalışmalarını sergiledi. Teknolojiye ilgi duyan öğrencilerin yeteneklerini ortaya koyduğu etkinlikte, yenilikçi fikirler ve özgün projeler büyük beğeni topladı.

Katılımcılar stantları dolaşarak öğrencilerin hazırladığı projeler hakkında bilgi aldı.

Programa Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sayın Birol Cangı, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim TeknoKarabük'te geleceğin kaşifleri sahne aldı - Son Dakika

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