Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine (TOGÜ) 2026 yılında kayıt yaptıran bininci uluslararası öğrenciye, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) düzenlenen programda Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz tarafından hediye verildi.

TOGÜ, 2026 yılında üniversiteye kayıt yaptıran bininci uluslararası öğrenci için TÖMER'de kutlama programı düzenledi. Programa katılan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğrenciye hediyesini takdim etti. Üniversitede 59 ülkeden 3 bin 487 uluslararası öğrenci eğitim görüyor. TOGÜ'ye 2026 yılında kayıt yaptıran uluslararası öğrenci sayısı ise bin 40'a ulaştı.