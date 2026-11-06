TOGÜ\'de kurulan Yapay Zeka Laboratuvarı törenle açıldı, AİPA heyeti de katıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) bünyesinde kurulan Yapay Zeka Laboratuvarı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programı kapsamında Yapay Zeka Politikaları Derneği (AİPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ve dernek üyeleri, üniversitenin Yapay Zeka Laboratuvarını ziyaret ederek yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından gerçekleştirilen açılış töreniyle laboratuvar resmen hizmete girdi.

Yapay zeka alanında araştırma ve geliştirme için yeni imkan

TOGÜ bünyesinde faaliyete geçen Yapay Zeka Laboratuvarının, üniversitenin yapay zeka alanındaki akademik çalışmalarına, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ve yenilikçi projelerine katkı sağlaması hedefleniyor. Laboratuvarın aynı zamanda öğrencilerin yapay zeka teknolojileriyle uygulamalı olarak çalışma imkanlarını geliştirmesi ve üniversite-sanayi iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor.

TOGÜ, hayata geçirdiği bu yeni laboratuvarla dijital dönüşüm ve ileri teknoloji alanındaki çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Laboratuvarın açılış törenine; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Yapay Zeka Politikaları Derneği (AİPA) Kurucu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ve dernek üyeleri, rektör yardımcıları, genel sekreter ve rektör danışmanları katıldı.