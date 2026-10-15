TOGÜ Pazar MYO laboratuvarında bankacılık ve sigortacılık simülasyonla öğretilecek - Son Dakika
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TOGÜ Pazar MYO laboratuvarında bankacılık ve sigortacılık simülasyonla öğretilecek

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TOGÜ Pazar MYO laboratuvarında bankacılık ve sigortacılık simülasyonla öğretilecek
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TOGÜ Pazar MYO'da düzenlenen Danışma Kurulu toplantısında TOGÜBANK Uygulama Laboratuvarı açıldı. Öğrenciler, bankacılık işlemlerini ve dijital sigorta poliçesi düzenlemeyi gerçeğe yakın simülasyon ortamında uygulamalı öğrenecek.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Pazar Meslek Yüksekokulunda açılan TOGÜBANK Bankacılık ve Sigortacılık Uygulama Laboratuvarı ile öğrenciler, bankacılık ve sigortacılık işlemlerini simülasyon ortamında uygulamalı olarak öğrenebilecek.

TOGÜ Pazar Meslek Yüksekokulunda, eğitim kalitesinin geliştirilmesi, sektörle iş birliğinin güçlendirilmesi ve toplumsal katkı çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz başkanlığındaki toplantıya Pazar Kaymakamı Halaf Demir, Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Şükriye Sakar, kurum müdürleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri ile akademik ve idari personel katıldı.

Toplantı kapsamında, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tarafından hayata geçirilen TOGÜBANK Bankacılık ve Sigortacılık Uygulama Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Laboratuvarda öğrenciler; müşteri tanımlama, hesap açılışı, mevduat ve kredi işlemleri, fon transferleri ve finansal raporlama gibi bankacılık süreçlerini gerçeğe yakın bir simülasyon ortamında deneyimleyebilecek. Entegre acente yazılımıyla dijital sigorta poliçesi düzenleme işlemleri de uygulamalı olarak öğretilecek. Müfredata eklenen e-muhasebe uygulamaları dersiyle öğrencilerin dijital muhasebe alanındaki becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. TOGÜBANK'ın ilerleyen dönemde üniversitenin altı farklı akademik birimini kapsayan çok şubeli bir eğitim bankası modeline dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
SigortaFinansEğitimSon Dakika

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