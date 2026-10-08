TOGÜ Tazelenme Üniversitesi\'nde ilk dersi Rektör Yılmaz verdi, babası da öğrencisi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesindeki Tazelenme Üniversitesi'nde yeni eğitim döneminin ilk dersini veren Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın öğrencileri arasında babası ve lise dönemindeki İngilizce öğretmeni de yer aldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Tazelenme Üniversitesi'nde yeni eğitim dönemi dolayısıyla 'ilk ders' programı düzenlendi. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademisyenler ve Tazelenme Üniversitesi öğrencileri katıldı. Öğrencilere ilk dersi veren Rektör Yılmaz, Tazelenme Üniversitesi uygulamasının TOGÜ'de başarıyla yürütüldüğünü belirterek programın hayat boyu öğrenmeye katkı sunduğunu söyledi. Gönüllü olarak ders veren akademisyenlerin bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşmasının önemine değinen Yılmaz, derslerin verimli şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Öğrenmenin yaş sınırı yok

Eğitimin belirli bir yaş dönemiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Yılmaz, Tazelenme Üniversitesi'nin farklı yaş gruplarının bilgi ve deneyimlerini bir araya getirdiğini kaydetti. Öğrenme sürecinin karşılıklı olduğunu belirten Yılmaz, akademisyenlerin öğrencilerden, öğrencilerin de akademisyenlerden ve birbirlerinden öğrenebileceğini dile getirdi.

Yılmaz, öğrencilerin eğitim faaliyetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla ulaşım desteği sağladıklarını ve bu desteği sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

Babası ve öğretmeni de öğrencileri arasında

Programda, Rektör Yılmaz'ın babası ile lise dönemindeki İngilizce öğretmeninin de Tazelenme Üniversitesi öğrencileri arasında bulunması dikkat çekti. Yılmaz, ilk dersin ardından öğrencilere kimlik kartlarını takdim etti.

Program, öğrenciler ve akademisyenlerin katıldığı sohbet, ikram ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.