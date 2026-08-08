Tohum Bakım Kursu Başarıyla Tamamlandı

Kütahya'nın Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde, Çitgöl Beldesi'nde düzenlenen "Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarım Kursu" başarıyla tamamlandı.

Toplam 88 saat süren eğitime 45 kursiyer katıldı. Kurs kapsamında katılımcılara, tohum hazırlama makinelerinin bakım ve onarımına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve üreticilerin teknik bilgi ve donanımlarının geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.