Tokat Belediyesi'nden YKS adaylarına sınav kaygısı ve stres yönetimi desteği - Son Dakika
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Tokat Belediyesi'nden YKS adaylarına sınav kaygısı ve stres yönetimi desteği

Tokat Belediyesi\'nden YKS adaylarına sınav kaygısı ve stres yönetimi desteği
08.06.2026 10:20  Güncelleme: 10:21
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Tokat Belediyesi, YKS'ye hazırlanan öğrenciler için 23 lisede sınav kaygısı ve stres yönetimi seminerleri düzenledi. Uzmanlar, gençlere psikolojik destek ve başarıyı artıracak yöntemler anlattı.

Tokat Belediyesi tarafından YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik 23 lisede düzenlenen sınav kaygısı ve stres yönetimi seminerlerinde, gençlere sınav öncesi psikolojik destek ve başarıyı artıracak yöntemler anlatıldı.

Tokat Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan gençlerin sınav sürecini daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla önemli bir çalışmaya imza attı. Tokat Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere yönelik 'Sınav kaygısı ve stres yönetimi' konulu seminerler düzenlendi. Tokat merkezde bulunan toplam 23 lisede gerçekleştirilen seminerlerde, öğrencilerin sınav öncesinde yaşadıkları kaygı ve stresle başa çıkabilmeleri için uzmanlar tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Seminerlerde sınav sürecinin psikolojik boyutu ele alınırken, öğrencilerin motivasyonlarını artıracak ve sınav performanslarını olumlu yönde etkileyecek yöntemler paylaşıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programlarda; zaman yönetimi, sınav anında dikkat ve odaklanma teknikleri, stresin kontrol altına alınması ve kaygının başarıya dönüştürülmesi gibi konular üzerinde duruldu.

Başkan Yazıcıoğlu: "Gençlerimizin her zaman yanındayız"

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, gerçekleştirilen eğitim programlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede eğitime verilen desteğin üretken belediyecilik anlayışlarının önemli bir parçası olduğunu belirtti. Başkan Yazıcıoğlu, "Tokat Belediyesi olarak sadece fiziki yatırımlarla değil, gençlerimizin eğitim hayatlarına katkı sağlayacak sosyal ve kültürel çalışmalarla da onların yanında olmaya devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin hedeflerine emin adımlarla ilerlemeleri bizim için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda düzenlediğimiz seminerlerle öğrencilerimizin sınav kaygılarını azaltmayı ve başarılarına katkı sunmayı amaçladık. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Tokat Belediyesi olarak eğitim alanındaki destekleyici çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gerek bu hafta sonu düzenlenecek olan LGS ve bir sonraki hafta sonu düzenlenecek olan YKS sınavlarına girecek tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum. Rabbim zihin açıklığı versin. Tokat Belediyesi olarak öğrencilerimizin ve eğitim camiamızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Tokat Belediyesi, Sağlık, Eğitim, Stres, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Tokat Belediyesi'nden YKS adaylarına sınav kaygısı ve stres yönetimi desteği - Son Dakika

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