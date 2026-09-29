Tokat'ta TOGÜ'deki geometrik desenler çalıştayında atölye ve sunumlar yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta TOGÜ'deki geometrik desenler çalıştayında atölye ve sunumlar yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat\'ta TOGÜ\'deki geometrik desenler çalıştayında atölye ve sunumlar yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'taki 6. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı, TOGÜ'de atölye ve sunumlarla devam etti. 24 Eylül'de Yağıbasan Medresesi'nde açılan çalıştayın bazı etkinlikleri TOGÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı; TOGÜ Rektörü de etkinliklere katıldı.

Tokat'ta düzenlenen 6. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı kapsamında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde atölye çalışmaları ve sunumlar gerçekleştirildi.

Tokat'ta düzenlenen çalıştay, atölye çalışmaları ve sunumlarla devam etti. Açılışı 24 Eylül'de Yağıbasan Medresesi'nde yapılan çalıştayın etkinliklerinden bir bölümü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa katılan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, katılımcılarla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İHA
Kültür Sanat15 TemmuzEğitimKültürEylülTokatSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7-1’lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi 7-1'lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi
Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye’yi terk ediyor Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye'yi terk ediyor
Konya’da kayıp gencin cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulundu Konya'da kayıp gencin cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulundu
BAE, Netanyahu’nun ülkeyi ziyaret ettiğini doğruladı BAE, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret ettiğini doğruladı
Görüşmeler başlıyor Inter’den Hakan Çalhanoğlu hamlesi Görüşmeler başlıyor! Inter'den Hakan Çalhanoğlu hamlesi
Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler’i şaşırtan istek Rakip oyuncuyu kırmadı Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadı
10:04
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
09:43
Ferhat Gündoğdu’nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı
09:43
Azerbaycan’da 28 Şubat’ı hatırlatan görüntü Başörtülü öğrencileri okula almadılar
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar
09:24
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
09:17
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
09:13
Türk futbolunda deprem Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı
Türk futbolunda deprem! Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 10:27:14. #.0.3#
SON DAKİKA: Tokat'ta TOGÜ'deki geometrik desenler çalıştayında atölye ve sunumlar yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei