Tokat\'ta TOGÜ\'deki geometrik desenler çalıştayında atölye ve sunumlar yapıldı

Tokat'ta TOGÜ'deki geometrik desenler çalıştayında atölye ve sunumlar yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'taki 6. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı, TOGÜ'de atölye ve sunumlarla devam etti. 24 Eylül'de Yağıbasan Medresesi'nde açılan çalıştayın bazı etkinlikleri TOGÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı; TOGÜ Rektörü de etkinliklere katıldı.
Tokat'ta düzenlenen 6. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı kapsamında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde atölye çalışmaları ve sunumlar gerçekleştirildi.
Tokat'ta düzenlenen çalıştay, atölye çalışmaları ve sunumlarla devam etti. Açılışı 24 Eylül'de Yağıbasan Medresesi'nde yapılan çalıştayın etkinliklerinden bir bölümü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa katılan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, katılımcılarla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: İHA
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