Tokat\'ta TOGÜ\'deki geometrik desenler çalıştayında atölye ve sunumlar yapıldı

Tokat'ta düzenlenen 6. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı kapsamında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde atölye çalışmaları ve sunumlar gerçekleştirildi.

Tokat'ta düzenlenen çalıştay, atölye çalışmaları ve sunumlarla devam etti. Açılışı 24 Eylül'de Yağıbasan Medresesi'nde yapılan çalıştayın etkinliklerinden bir bölümü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa katılan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, katılımcılarla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve görüş alışverişinde bulundu.