Trafik Polisinden Öğrencilere Sınav Desteği

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek bir öğrenci okul binasını karıştırınca imdadına trafik polisi yetişti.

Bursa'da sınava girecekleri okulları şaşırıp yanlış okullara gelen onlarca aday, motosikletli trafik polisleri tarafından sınava yetiştirildi. Vatandaşların "Hızır Timi" ismini verdiği motosikletli polisler, sınav öncesi şehrin caddelerinde adeta mekik dokudu. İnegöl ilçesinde YKS'ye girecek bir aday da sınav merkezi olan Kozluca yolu üzerindeki İnegöl Kız İmam Hatip Lisesi yerine yanlışlıkla okullar bölgesine geldi. Sınavın başlamasına yaklaşık 15 dakika kala hatasını fark eden öğrenci, büyük panik yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'ne bağlı motorize ekip, Simay K.'yı motosiklete alarak yoğun trafikte hızlı bir şekilde sınava gireceği okula ulaştırdı. Polis ekiplerinin yardımı sayesinde öğrenci sınava yetişirken, yaşanan olay çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Öğrenci ve ailesi, duyarlılık göstererek yardımcı olan trafik polislerine teşekkür etti. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yanlışlıkla Merinos İlkokuluna gelen bir aday da motorlu ekip tarafından eskort yapılarak gideceği okula yetiştirildi. Gemlik ilçesinde yanlışlıkla Gemlik Gemport Anadolu Lisesine gelen bir adayı polisler motosikletle sınava yetiştirdi. - BURSA