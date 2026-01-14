TÜBİTAK BİLİM OLİMPİYATLARI'NDA ANABİLİM RÜZGARI: ANABİLİM REKORA DOYMUYOR! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

TÜBİTAK BİLİM OLİMPİYATLARI'NDA ANABİLİM RÜZGARI: ANABİLİM REKORA DOYMUYOR!

TÜBİTAK BİLİM OLİMPİYATLARI\'NDA ANABİLİM RÜZGARI: ANABİLİM REKORA DOYMUYOR!
14.01.2026 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL –TÜBİTAK tarafından düzenlenen 33. Bilim Olimpiyatları 2. Aşama Sınav sonuçları açıklandı. Ortaokul Bilgisa-yar kategorisinde elde ettiği derecelerle zirveye yerleşen Anabilim Eğitim Kurumları, 4 madalya birden kazanarak kendi rekorlarına yenilerini ekledi.

TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'nda, bu yıl 9 dalda 18.463 adayın katılımıyla büyük bir rekabet yaşandı. Ortaokul Bilgisayar kategorisinde ise Anabilim Eğitim Kurumları öğrencileri, kazandıkları 4 madalya ile organi-zasyonun en dikkat çeken grubu oldu.

Genç Yetenekler Kendi Rekorlarını Aştı

Kurumdan verilen bilgiye göre Anabilim, 2021 yılından bu yana İstanbul Bilim Olimpiyatları'nda da biri Matematik kategorisi olmak üzere toplamda 4 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya, Tübitak Bilim Olimpi-yatların'da ise 2 bronz 1 gümüş madalya kazanmıştı. Bu yılki sonuçlar, Anabilim öğrencilerinin sadece zirvede yer almadığını, aynı zamanda kendileriyle yarıştıklarını da kanıtladı. Mahmut Efe Micozkadıoğlu altın madalya, Zehra Didar Menteşoğlu ve Toprak Şen gümüş madalya alırken, Gürbüz Selim Boyraz ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Seda Zeynep Aytaçlı: "Anabilim Bilimin Zirvesinde Kalmaya Devam Edecek"

Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Üyesi Seda Zeynep Aytaçlı, elde edilen tarihi başarıyı şu sözlerle değerlendirdi:

"Binlerce başvuru arasından sıyrılıp 4 madalya ile dönmek, sadece bir başarı değil; disiplinli bir eğitim vizyonunun sonu-cudur. Öğrencilerimizin her yıl kendi rekorlarını kırmaları, azmin ve disiplinli çalışmanın en somut göstergesidir. Türki-ye'nin geleceğini şekillendirecek öğrencilerimizi ve onları büyük bir titizlikle yetiştiren Olimpiyat Takımı öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Anabilim, bilimin zirvesinde kalmaya devam edecek."

TÜBİTAK BİLİM OLİMPİYATLARI'NDA ANABİLİM RÜZGARI: ANABİLİM REKORA DOYMUYOR!

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI: Geleceği Şekillendiren Eğitim Vizyonu

1987 yılında kurulan Anabilim Eğitim Kurumları, kurulduğu günden bu yana "nitelikli eğitim" hedefinden sapmadan ilerliyor.Yenilikçi vizyo-nu ve çağın gerekliliklerine uyumlu yapısıyla anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anabilim Anadolu Lisesi, Anabilim Fen ve Teknoloji Lisesi olmak üzere İstanbul'da 6 kampüsüyle eğitimin öncü kurumlarından biri olarak Türkiye'nin saygın eğitim kurumları arasında sağlam bir yer edinmiş durumda. Öğrencilerine güçlü eğitim kadrosuyla yoğun akademik program sunan ve ulusal sınavlara öğrenci hazırlayan kurum, ayrıca Camb-ridge Uluslararası Eğitim Programı'nı da bünyesine katarak öğrencilerine dünya çapında geçerli akademik yeterlilikler kazandırıyor.İngilizce-nin yanı sıra üçüncü sınıftan başlayan ikinci yabancı dil öğretimi ile öğrencilerin çok dilli bireyler olarak yetişmelerini sağlıyor.

Öğrencilerin erken yaşlardan başlayarak potansiyellerini keşfetmelerine olanak tanıyan Yetenek Geliştirme Programı, millî sporcular yetiş-tirme misyonuyla faaliyet gösteren Anabilim Spor Kulübü, Kişilik Geliştirme ve Düşünme Becerileri Programları ile öğrenciler, empati kuran, düşünen, sorgulayan ve çözüm üreten bireyler olarak yetişiyor.Proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla öğrenciler TÜBİTAK, TEKNOFEST gibi ulusal, uluslararası yarışmalarda bilim, teknoloji ve inovasyon alanında özgün projeler geliştirerek Türkiye dereceleri elde ediyor. Kurulduğu günden bu yana bireyin çok yönlü gelişimini merkeze alan bir yaklaşımla hareket eden Anabilim, öğrencilerini sadece sınavlara değil, aynı zamanda hayata da hazırlıyor.

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim TÜBİTAK BİLİM OLİMPİYATLARI'NDA ANABİLİM RÜZGARI: ANABİLİM REKORA DOYMUYOR! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
İstanbul’un en eski pastanesi Baylan’ın kaçak bölümleri yıkılıyor İstanbul'un en eski pastanesi Baylan'ın kaçak bölümleri yıkılıyor
4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı 4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:22
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 12:40:45. #7.11#
SON DAKİKA: TÜBİTAK BİLİM OLİMPİYATLARI'NDA ANABİLİM RÜZGARI: ANABİLİM REKORA DOYMUYOR! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.