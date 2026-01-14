TÜBİTAK BİLİM OLİMPİYATLARI\'NDA ANABİLİM RÜZGARI: ANABİLİM REKORA DOYMUYOR!

TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'nda, bu yıl 9 dalda 18.463 adayın katılımıyla büyük bir rekabet yaşandı. Ortaokul Bilgisayar kategorisinde ise Anabilim Eğitim Kurumları öğrencileri, kazandıkları 4 madalya ile organi-zasyonun en dikkat çeken grubu oldu.

Genç Yetenekler Kendi Rekorlarını Aştı

Kurumdan verilen bilgiye göre Anabilim, 2021 yılından bu yana İstanbul Bilim Olimpiyatları'nda da biri Matematik kategorisi olmak üzere toplamda 4 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya, Tübitak Bilim Olimpi-yatların'da ise 2 bronz 1 gümüş madalya kazanmıştı. Bu yılki sonuçlar, Anabilim öğrencilerinin sadece zirvede yer almadığını, aynı zamanda kendileriyle yarıştıklarını da kanıtladı. Mahmut Efe Micozkadıoğlu altın madalya, Zehra Didar Menteşoğlu ve Toprak Şen gümüş madalya alırken, Gürbüz Selim Boyraz ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Seda Zeynep Aytaçlı: "Anabilim Bilimin Zirvesinde Kalmaya Devam Edecek"

Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Üyesi Seda Zeynep Aytaçlı, elde edilen tarihi başarıyı şu sözlerle değerlendirdi:

"Binlerce başvuru arasından sıyrılıp 4 madalya ile dönmek, sadece bir başarı değil; disiplinli bir eğitim vizyonunun sonu-cudur. Öğrencilerimizin her yıl kendi rekorlarını kırmaları, azmin ve disiplinli çalışmanın en somut göstergesidir. Türki-ye'nin geleceğini şekillendirecek öğrencilerimizi ve onları büyük bir titizlikle yetiştiren Olimpiyat Takımı öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Anabilim, bilimin zirvesinde kalmaya devam edecek."

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI: Geleceği Şekillendiren Eğitim Vizyonu

1987 yılında kurulan Anabilim Eğitim Kurumları, kurulduğu günden bu yana "nitelikli eğitim" hedefinden sapmadan ilerliyor.Yenilikçi vizyo-nu ve çağın gerekliliklerine uyumlu yapısıyla anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anabilim Anadolu Lisesi, Anabilim Fen ve Teknoloji Lisesi olmak üzere İstanbul'da 6 kampüsüyle eğitimin öncü kurumlarından biri olarak Türkiye'nin saygın eğitim kurumları arasında sağlam bir yer edinmiş durumda. Öğrencilerine güçlü eğitim kadrosuyla yoğun akademik program sunan ve ulusal sınavlara öğrenci hazırlayan kurum, ayrıca Camb-ridge Uluslararası Eğitim Programı'nı da bünyesine katarak öğrencilerine dünya çapında geçerli akademik yeterlilikler kazandırıyor.İngilizce-nin yanı sıra üçüncü sınıftan başlayan ikinci yabancı dil öğretimi ile öğrencilerin çok dilli bireyler olarak yetişmelerini sağlıyor.

Öğrencilerin erken yaşlardan başlayarak potansiyellerini keşfetmelerine olanak tanıyan Yetenek Geliştirme Programı, millî sporcular yetiş-tirme misyonuyla faaliyet gösteren Anabilim Spor Kulübü, Kişilik Geliştirme ve Düşünme Becerileri Programları ile öğrenciler, empati kuran, düşünen, sorgulayan ve çözüm üreten bireyler olarak yetişiyor.Proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla öğrenciler TÜBİTAK, TEKNOFEST gibi ulusal, uluslararası yarışmalarda bilim, teknoloji ve inovasyon alanında özgün projeler geliştirerek Türkiye dereceleri elde ediyor. Kurulduğu günden bu yana bireyin çok yönlü gelişimini merkeze alan bir yaklaşımla hareket eden Anabilim, öğrencilerini sadece sınavlara değil, aynı zamanda hayata da hazırlıyor.